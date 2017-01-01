Пожар на рынке в Черновцах: пострадали три человека

Один человек надышался угарным газом, еще одного мужчину с рваной раной пальцев госпитализировали в больницу, а третий человек с разорванными связками на ноге доставлен в травмпункт, рассказал медик.

В результате пожара на Калиновском рынке в Черновцах пострадали три человека. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщил заместитель главного врача Центра экстренной медицинской помощи Сергей Паушак, передает Molbuk.ua.

В частности, медик рассказал, что один человек надышался угарным газом, ему оказали помощь сразу на месте. Еще одного мужчину с рваной раной пальцев госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.

Вместе с тем, еще один человек с разорванными связями на ноге доставлен в травмпункт, доложил медработник.

По информации спасателей, пожар на рынке в Черновцах, площадь которого составляет более 500 кв. м, локализован в 14:55 понедельника, сейчас продолжается его тушение.

Ранее сообщалось, что в Черновцах на Калиновском рынке возник крупный пожар в пятом секторе, где торгуют коврами.