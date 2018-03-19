Население Украины продолжает сокращаться

На сегодняшний день население Украины составляет 42 364 900 человек. За месяц оно сократилось 21 500 человек. Количество умерших продолжает превышать число новорожденных.

Украинцев становится все меньше

За январь 2018 года численность населения Украины сократилась на 21 500 человек и на 1 февраля составила 42 364 900 человек. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

Как отмечается, число умерших превышает число живорожденных: на 100 умерших - 56 живорожденных.

Напомним, численность населения в Украине по состоянию на 1 января 2018 года составляла 42 млн 386,4 тыс. человек.

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