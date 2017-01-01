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В Украине без света остаются 59 населенных пунктов

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В стране по состоянию на 17.00 19 марта обесточены 59 населенных пунктов в 7 областях: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Кировоградской.
В Украине без света 59 населенных пунктов
В Украине без света 59 населенных пунктов
Пресс-центр штаба АТО / Facebook

В Украине по состоянию на 17.00 понедельника, 19 марта, 59 населенных пунктов в 7 областях страны остаются обесточенными. Об этом сообщает ГСЧС.

"Остаются обесточенными 59 населенных пунктов в 7 областях: Днепропетровская - 16, Донецкая - 16, Запорожская - 16 Николаевская - 4, Одесская - 4, Херсонская - 2 и Кировоградская - 1", - говорится в сообщении.

Напомним, Украине в ночь на 8 марта из-за осложнения погодных условий были обесточены 134 населенных пункта в 8 областях.

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Теги: Украина, свет, отключение электричества, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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