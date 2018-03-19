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Савченко просит Порошенко уволить Луценко

Комментариев: 4
Народный депутат заявила, что генеральный прокурор Украины нарушил принцип презумпции невиновности. Поэтому она потребовала привлечь его к дисциплинарной ответственности и уволить с поста генпрокурора.
Надежда Савченко
Надежда Савченко
vinnitsa.info

Нардеп Надежда Савченко в понедельник, 19 марта, потребовала отставки генпрокурора Юрия Луценко. С этой целью она подала жалобу квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, а также обратилась к президенту Петру Порошенко. Об этом Савченко написала на своей странице в Facebook.

Она также опубликовала копии соответствующих документов.

Савченко обвиняет Луценко в несоблюдении принципа презумпции невиновности во время его публичных выступлений.

"Если прокурор позволяет себе своими заявлениями определять виновность лица вместо суда, он подменяет собой законный приговор суда и ставит себя над судебной ветвью власти. Поэтому, я прошу квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров привлечь Генерального прокурора Украины Луценко Ю.В. к дисциплинарной ответственности", - написала она.

Также она заявила, что подала президенту Украины жалобу на нарушение присяги Луценко.

"В жалобе к Президенту Украины я прошу подать в Верховную Раду письменное представление о предоставлении согласия на увольнение Луценко от должности Генерального прокурора, за нарушение присяги прокурора, после получения указанного выше согласия Верховной Рады Украины - освободить Луценко от должности Генерального прокурора Украины", - добавила нардеп.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко планировала госпереворот и теракт в Верховной Раде.

В этой свзя Луценко попросил Раду разрешить арест Савченко.

 

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Теги: Луценко, отставка, Порошенко, Савченко, генпрокурор, Надежда Савченко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Юрий1    19.03.2018, 21:25
Оценка:  0
Юрий1
Когда от мвд, пытались внести правило "Подчиняйся,- потом обжалуй" или "Презумпция вины", то надя отмалчивалась, а тут вдруг вспомнила о презумпции невиновности.
Юрий1    19.03.2018, 21:31
Оценка:  +1
Юрий1
Хотя в вопросе об увольнении луценко, я её поддерживаю. И не просто уволить, но и посадить с надей, в одну камеру.
Ипатий    19.03.2018, 20:37
Оценка:  -3
Ипатий
Кобыла кремлевская !!!
barakuda*777    19.03.2018, 20:27
Оценка:  0
barakuda*777
Надя нужно письменно написать заявление и отдать ему в присутствии журналистов.
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