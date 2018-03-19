В БПП обещали шокирующее видео по Савченко - СМИ

Народный депутат из БПП Ирина Луценко анонсировала разоблачающее видео, касающееся Надежды Савченко. Она сама его еще не видела, но знает, что оно "шокирующее".

Представитель президента в Верховной Раде нардеп Ирина Луценко, в понедельник, 19 марта, заявила, что в четверг ГПУ представит в парламенте видео по делу народного депутата Надежды Савченко, сообщает УНН.

Она также рассказала, что в этот день Рада рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности, задержании и аресте Савченко.

"В среду будет рассматривать вопрос (относительно Савченко - ред.) Регламентный комитет. По процедуре (представление - ред.) представлять может только Генпрокурор, поэтому он будет. Фракция (БПП - ред.) будет голосовать за все три позиции - за снятие неприкосновенности, (задержание - ред.) арест - за все три позиции. Мы определились с этим. То видео, которое вы увидите в четверг, шокирует все общество", - сообщила Луценко.

Она добавила, что не видела видео, но знает, что "оно шокирующее". Напомним, комитет ВР рассмотрит в среду представление ГПУ на Савченко.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко планировала госпереворот и теракт в Верховной Раде.

В этой свзя Луценко попросил Раду разрешить арест Савченко.

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