Названо число переселенцев из Донбасса и Крыма

В стране по состоянию на 19 марта на учете находятся 1 490 833 переселенцев или 1 216 164 семей из Донбасса и Крыма, сообщили в Минсоцполитики.

В Украине по состоянию на 19 марта насчитывается почти 1,5 миллиона переселенцев из Крыма и Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.





Хуже всего к переселенцам относятся в Харьковской области – исследование "По состоянию на 19 марта 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 490 833 переселенца или 1 216 164 семьи из Донбасса и Крыма", – говорится в сообщении.

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