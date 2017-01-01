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В Харькове пьяный водитель врезался в патрульное авто

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Совершивший ДТП автомобиль, скрываясь с места происшествия, въехал в полицейскую машину Toyota Prius. Двое правоохранителей пострадали.
Патрульное авто после ДТП
Патрульное авто после ДТП
dtp.kiev.ua/Facebook
 
В Харькове пьяный правонарушитель, скрываясь от преследования, въехал в полицейскую машину, двое правоохранителей госпитализированы. Об этом сообщается на странице портала dtp.kiev.ua в Facebook в ночь на вторник, 20 марта.
 
"Автомобиль, совершивший ДТП, скрываясь с места происшествия, въехал в полицейскую машину, Toyota Prius. Водитель, совершивший наезд, находился в нетрезвом состоянии", – говорится в сообщении.
 
Отмечается, что у одного из правоохранителей сотрясение головного мозга. Пострадавшие сотрудники полиции доставлены в больницу.
 
Также сообщается, что в автомобиле правонарушителя находились женщина и трехлетний ребенок.


На трассе Киев-Чоп водитель врезался в патрульный автомобиль
 
Ранее сообщалось, что в Киеве около 40% полицейских автомобилей Toyota Prius нуждаются в ремонте.

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Теги: ДТП, Харьков, фото, полиция, ДТП с полицией
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Источник: korrespondent.net

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