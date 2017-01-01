В Харькове пьяный водитель врезался в патрульное авто

Совершивший ДТП автомобиль, скрываясь с места происшествия, въехал в полицейскую машину Toyota Prius. Двое правоохранителей пострадали.

В Харькове пьяный правонарушитель, скрываясь от преследования, въехал в полицейскую машину, двое правоохранителей госпитализированы. Об этом сообщается на странице портала dtp.kiev.ua в Facebook в ночь на вторник, 20 марта.

"Автомобиль, совершивший ДТП, скрываясь с места происшествия, въехал в полицейскую машину, Toyota Prius. Водитель, совершивший наезд, находился в нетрезвом состоянии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что у одного из правоохранителей сотрясение головного мозга. Пострадавшие сотрудники полиции доставлены в больницу.







На трассе Киев-Чоп водитель врезался в патрульный автомобиль Также сообщается, что в автомобиле правонарушителя находились женщина и трехлетний ребенок.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet