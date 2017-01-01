Итоги 19 марта: Ожидания ЕС, просьба Савченко

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки .

В ЕС ожидают решительной борьбы с коррупцией в Украине EPA/UPG

Главные новости и события 19 марта:

В России начались масштабные военные учения

Россия начала военные учения в нескольких регионах, включая аннексированные Абхазию, Южную Осетию, Крым и области, прилегающие к украинской границе. В учениях задействованы порядка восьми тысяч военнослужащих и почти полторы тысячи единиц военной техники, включая современные системы залпового огня.

Савченко попросила Порошенко уволить Луценко

Нардеп Надежда Савченко потребовала отставки генпрокурора Юрия Луценко. С этой целью она подала жалобу в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, а также обратилась к президенту Петру Порошенко.

Читай также: Савченко назвала свой личный номер телефона

Савченко обвиняет Луценко в несоблюдении принципа презумпции невиновности во время его публичных выступлений.

Евросоюз ожидает больших реформ в Украине

В ЕС признают факт проведения в Украине ряда реформ, но ожидают большей решимости в продолжении работы, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам общей внешней политики Федерика Могерини.

“Мы признаем, что было принято несколько реформ, особенно в конце прошлого года, которые были очень кстати. Это реформа в энергетическом секторе, пенсионная реформа, несколько других. Но есть и другие сферы, где работа была сделана, но мы хотели бы видеть больше решимости“, – сказала она.

Американские военные инспекторы прибыли в Украину

В Украину прибыла многонациональная инспекционная группа США для контроля за выполнением Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Группа из девяти человек будет находиться в Украине до 23 марта. Инспекторы проконтролируют соблюдение Украиной количественных ограничений вооружения и военной техники, подпадающих под действие ДОВСЕ.

Порошенко прибыл в Катар

Президент Петр Порошенко прибыл в Катар. Программой пребывания предусмотрены переговоры с высшим политическим руководством Катара – эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел шейхом Абдуллой бин Насером Аль Тани.

Президент Украины также проведет отдельные встречи с исполнительным директором катарской инвестиционной Администрации шейхом Абдуллой бин Мухаммедом Аль Тани и ведущими катарскими бизнесменами.

Предполагается также участие Порошенко в открытии международной агропромышленной выставки Qatar International Agricultural Exhibition-2018.

Кабмин отменил аукцион по продаже акций двух облэнерго

Аукционы по продаже блокирующих пакетов акций Одессаоблэнерго и Сумыоблэнерго, которые были назначены на 20 и 30 марта соответственно, отменены. Такое решение было принято после заседания рабочей группы Кабинета министров.

Мэй рассказала о мотиве России в отравлении Скрипаля

Руководство России имело мотив и намерение осуществить отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй.

Читай также: Меркель попросила РФ доказать непричастность к отравлению Скрипаля

“У них есть возможность. Это было нервно-паралитическое вещество из группы Новичок, оно было разработано в Советском Союзе. У России есть возможность и, по моему мнению, мотив и намерение, и это часть модели поведения России в Европе, которую мы видим“, – сказала она.