Сутки в АТО: один обстрел, один раненый

На донецком направлении из стрелкового оружия сепаратисты вели огонь по укреплениям украинских военных вблизи Новогригорьевки. В результате обстрела один боец получил ранение.

За прошедшие сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли два раза, ранения получил один боец. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке утром во вторник, 20 марта, на своей странице в Facebook.

"За прошедшие сутки российские оккупанты в очередной раз нарушили условия перемирия. Зафиксирован один обстрел опорных пунктов сил АТО на донецком направлении", - отметили в штабе.

Согласно сообщению, на донецком направлении из стрелкового оружия сепаратисты вели огонь по укреплениям украинских защитников вблизи Новогригорьевки. В результате обстрела один украинский защитник получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь.

"На луганском направлении режима всеобъемлющего прекращения огня враг придерживался в полной мере", – добавили в пресс-центре.

В свою очередь в самопровозглашенной ЛНР заявили, что четвертые сутки не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков.

Напомним, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19.30 16 марта по 19.30 18 марта зафиксировала 92 взрыва.