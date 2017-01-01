Герой АТО против коррупции: кем был летчик Владислав Волошин

Гибель летчика-героя Владислава Волошина связывают с махинациями в Николаевском международном аэропорту, который "курирует" местный губернатор Алексей Савченко.

29-летний летчик, герой АТО Владислав Волошин погиб в воскресенье, 19 марта. По информации полиции, он совершил самоубийство в собственной квартире. Семья в это время находилась дома, выстрел в комнате услышала жена. Выстрел был сделан из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и отправлено на экспертизу.

По данным родственников, погибший в последнее время был в угнетенном состоянии и высказывал тревожные намерения



Волошин не оставил предсмертной записки. После ранения он был жив и мог говорить, но ничего не рассказал медикам и скончался в больнице. “Версий много, но следствие пока отрабатывает, и не уполномочило их озвучивать“, - сообщила спикер областной полиции Елена Бережна.



Уголовное производство открыто по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство), как того требует процедура. Знакомые и друзья уверены: если это и было самоубийство, то Волошина до него довели. Возможно - руководители Николаевской области.



“Волошин был самым молодым из летчиков“



Владислав Волошин родился в Луганске, - его родители и сейчас живут в десятке километров от России, - и всегда видел себя военным. “Мечтал стать чуть ли не генералом“, - вспоминал он на своей странице в Facebook. В 2006 году поступил в Харьковский университет Воздушных сил, а с 2010 года начал военную службу в Вооруженных силах.



В АТО Волошин участвовал в составе 299-й бригады тактической авиации. Ему было всего 26 лет. За несколько первых месяцев он совершил 33 боевых вылета на штурмовиках Су-25, не раз наносил удары по российским боевикам. Позитивно о Волошине отзываются бойцы АТО, которым он помог:

Как Волошин работал в АТО



“Это бригада была самой пострадавшей. Пять летчиков были подбиты и вынуждены были катапультироваться. А Волошин был самым молодым из них. В тот момент это все выглядело достаточно ужасно. Авиация стояла, как и вся армия, в шкафу и была не нужна, а тут война, надо куда-то лететь и что-то делать. Ребята летали только на смелости“, - рассказал LIGA.net об этом периоде волонтер Евгений Карпенко, который занимался обеспечением 299-й авиационной бригады.



За первый успешный боевой вылет в мае 2014 года Владиславу Волошину досрочно присвоили звание капитана. А в июле того же года ему вручили орден “За мужество“ третьей степени за операцию по спасению напарника. Его “ведомого“ подбили из ПЗРК, и они парой прилетели на парашютный аэродром Майское, где посадили самолет на грунт. “Они пролетели над Днепром, сбросили неотсрелянные боеприпасы в реку и посадили“, - рассказали LIGA.net об этом случае.

Самолет, который удалось посадить без шасси (16.07.14)

Читай также: Озвучена вероятная причина самоубийства летчика-героя Волошина - СМИ Через полтора месяца во время боевого вылета в район Иловайского котла, уже после успешного выполнения боевого задания (уничтожить силы российских военных и боевиков, которые перекрыли коридор из Иловайска), был подбит Су-25 Владислава.



Волошину удалось катапультироваться и приземлиться на оккупированной россиянами территории в районе Старобешево, в 40-ка километрах от Донецка. У него была сломана рука, но сильной боли летчик не чувствовал. “Состояние было шоковое, я не мог понять, как это произошло. Позже понял, что меня, вероятно, сбили с помощью нового российского Панциря-С1, излучения которого наши системы не видят“, - рассказывал он в интервью изданию Министерства обороны Украины.



Четыре дня Владислав самостоятельно выбирался с оккупированных территорий к своим.



“Он с переломанной рукой шел пешком, - рассказал Через полтора месяца во время боевого вылета в район Иловайского котла, уже после успешного выполнения боевого задания (уничтожить силы российских военных и боевиков, которые перекрыли коридор из Иловайска), был подбит Су-25 Владислава.Волошину удалось катапультироваться и приземлиться на оккупированной россиянами территории в районе Старобешево, в 40-ка километрах от Донецка. У него была сломана рука, но сильной боли летчик не чувствовал. “Состояние было шоковое, я не мог понять, как это произошло. Позже понял, что меня, вероятно, сбили с помощью нового российского Панциря-С1, излучения которого наши системы не видят“, - рассказывал он в интервью изданию Министерства обороны Украины.Четыре дня Владислав самостоятельно выбирался с оккупированных территорий к своим.“Он с переломанной рукой шел пешком, - рассказал LIGA.net Алексей, знакомый с Волошиным еще с курсантских времен. - Выходил на несколько сепарских блокпостов, даже к чеченам раз вышел. Но к тому времени переоделся в спортивный костюм, небритый и в шлепанцах, косил под местного. Так и вышел к нам. Причем в течение трех суток ему постоянно обещали, что за ним кого-то пришлют, и так и не прислали. Это я к тому, что у него были ситуации, в которых он показывал силу характера и боевые качества. Взять и застрелиться самому, даже из-за каких-то интриг в этом гребаном николаевском аэропорту - это не про него“.



После выхода с оккупированных территорий Влада первым делом вертолетом потащили к начальнику Генштаба Виктору Муженко, вспоминают друзья: “У него локтя тупо не было, только привезли в Запорожье, только сделали премедикацию - и давай бегом на Краматорск к Муженко. А там тупой вопрос: рассказывай, что видел... Разговор ни о чем“.



Летом прошлого года Волошин решил уйти из армии. Причины, заставившие его расстаться с мечтой детства, подробно расписал: “У меня была зарплата в 12611 грн + за поднаем жилья 1699 грн. Многие скажут - так жилье в Николаеве можно найти за 2000 грн. Не угадали… Зимой я платил за месяц 5400 грн (и это далеко не президентские апартаменты, даже не евроремонт) + пропитание + ребенок (а потом и второй) + кредиты. А еще периодически нужно что-то купить из одежды. Считайте сами. Лично мое мнение - этого недостаточно для офицера любого рода войск, не только летчика“.



Материальным обеспечением летчиков в основном занимались волонтеры, иначе им приходилось летать “в гелетейке и берцах, иногда кроссовках“. Военное начальство на вопросы о повышении зарплаты отвечало, что легко найдет замену всем недовольным бойцам. Влада Волошина в армейском руководстве вообще не жаловали - за правду в глаза. “Мы (боевые летчики) считали, что после 2014 года все изменится. Увы, летный состав все так же летает редко. Если рядовой летчик в чём-то проштрафился, его ставят в “стойло“, давая летать лишь для поддержания навыков. В основном, все занимаются показухой. Курсантов готовят на боевых самолетах! Достижение, безусловно. А в это время лейтенанты годом старше (и другие летчики) сидят на земле, потому как топливо рекой выделяется только под курсантов“. Но от возвращения в украинскую армию в случае необходимости Владислав Волошин не зарекался: “Если мои навыки вновь понадобятся, я не задумываясь применю их по назначению, без страха и сомнения“.



“Он был сильным и всегда искал выход из любой ситуации“ “Я ему говорил, что на гражданке - это не в армии. Здесь тебя подведут под статью и потом с улыбкой подойдут похлопать по плечу и спросить, как здоровье жены“, - говорит волонтер Евгений Карпенко. После увольнения из Вооруженных сил Украины Волошину искали работу всем Фейсбуком, под постом журналиста Юрия Бутусова. “Единственное, чем помогли - это пойти на работу замдиректора не пойми по каким вопросам в николаевский аэропорт, - напоминает Алексей. - Я его лично видел в конце сентября в Киеве, он там был в центре Градиент, учился на начальника службы аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов. Боевой опытный летчик учится по такой вот специальности!“



В июле 2017 года Волошин стал заместителем гендиректора КП Николаевский международный аэропорт. Представлял его лично губернатор Алексей Савченко. “Он будет отвечать за все тендеры, которые будут проходить по этому предприятию“, - сказал тогда глава ОГА.



Знакомые не исключают, что причиной самоубийства Владислава стали именно тендерные схемы, возникшие в ходе ремонта николаевского аэропорта, и давление со стороны окружения Алексея Савченко.

Читай также: Волошина заставляли подписывать незаконные акты - заместитель директора аэропорта “Тут все в общем могло сложиться. Поиски правды на службе, отношение к нему как к бойцу, который никогда не прятался и всегда смело говорил все в глаза. Финальным вариантом, скорее всего, стал случай с этим ремонтом. Ему, человеку простому, не совсем понятно было, как можно было сделать ремонт аэропорта и при этом не заплатить. Это, знаете, как договориться и выступить гарантом своим честным именем, и не сдержать слово“, - рассказал волонтер Максим Рябоконь. “Тут все в общем могло сложиться. Поиски правды на службе, отношение к нему как к бойцу, который никогда не прятался и всегда смело говорил все в глаза. Финальным вариантом, скорее всего, стал случай с этим ремонтом. Ему, человеку простому, не совсем понятно было, как можно было сделать ремонт аэропорта и при этом не заплатить. Это, знаете, как договориться и выступить гарантом своим честным именем, и не сдержать слово“, - рассказал волонтер Максим Рябоконь.





Читай также: Волошин перед смертью говорил с медиками - полиция Два месяца назад николаевский журналист Андрей Лохматов расследовал сомнительную схему по тендерам на ремонт аэропорта, в которую якобы было вовлечено окружение Савченко. Он опубликовал аудиозапись, на которой слышно, как Волошина заставляют согласовать фиктивные результаты тендера на ремонт здания. “Были какие-то переговоры с облгосадминистрацией о подписании акта выполненных работ по теминалу. Тех работ, которые уже были выполнены. Но тендера фактически не было. Он был отменен. То есть это незаконно, и поэтому он не соглашался“, - рассказала



В приемной генерального директора аэропорта на телефонные звонки LIGA.net не ответили. Два месяца назад николаевский журналист Андрей Лохматов расследовал сомнительную схему по тендерам на ремонт аэропорта, в которую якобы было вовлечено окружение Савченко. Он опубликовал аудиозапись, на которой слышно, как Волошина заставляют согласовать фиктивные результаты тендера на ремонт здания. “Были какие-то переговоры с облгосадминистрацией о подписании акта выполненных работ по теминалу. Тех работ, которые уже были выполнены. Но тендера фактически не было. Он был отменен. То есть это незаконно, и поэтому он не соглашался“, - рассказала Громадському замдиректора Алина Коротич.В приемной генерального директора аэропорта на телефонные звонки LIGA.net не ответили.



Лохматов опубликовал Лохматов опубликовал переписку Волошина за несколько недель до смерти с неназванным лицом в Whats App. Волошин жаловался собеседнику на давление со стороны губернатора Савченко и добавил: “Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять. Хотя, суко, суицидальные наклонности мысли меня уже неделю не покидают“.

Награждение Волошина УНИАН



Как рассказала LIGA.net николаевский юрист Татьяна Локацкая, которая отслеживала деятельность аэропорта, еще до назначения Волошина областные власти завели на коммунальное предприятие своих людей на подрядные работы, чтобы заработать денег. “То есть провели ремонт фактически, а после этого только объявили тендер“, - говорит она. Как рассказала LIGA.net николаевский юрист Татьяна Локацкая, которая отслеживала деятельность аэропорта, еще до назначения Волошина областные власти завели на коммунальное предприятие своих людей на подрядные работы, чтобы заработать денег. “То есть провели ремонт фактически, а после этого только объявили тендер“, - говорит она.



Ремонтом терминала без тендера занималась строительная кампания Житлопромбуд-8.



Скандал вокруг аэропорта начался еще в 2017 году при предыдущем директоре Михаиле Галайко, утверждает она: “Галайко переносил этот тендер, он не хотел его проводить на отремонтированный терминал. И тогда Савченко обвинил Галайко, что тот ему предлагал взятку. Его убрали, и поставили Волошина буквально на следующий день“.



Галайко



“Волошину дают команду - сделай тендер, подпиши. А потом внезапно Савченко публично заявляет, что это незаконно, и дает поручение разорвать договор с фирмой, победившей в тендере. Документов по ремонту нет, ни проекта, ни экспертизы“, - утверждает Локацкая. Она уверена, что областные власти прикрывали свои схемы именем известного АТОшника. “Савченко - человек Порошенко. И он полностью контролировал каждый шаг. В том числе, и Волошину все указания приходили от него“, - подчеркнула юрист. Она не исключает, что Волошин был вынужден пойти на самоубийство ради сохранения чести офицера и для обеспечения безопасности семьи: “Не мог боевой офицер такое совершить без оснований.



Юрий Бутусов на своей странице в Facebook написал, что “никакого отношения к нарушениям, выявленным аудиторской службой, Влад не имел, он не проводил тендеры,.. и оснований для возбуждения уголовных дел против него не было никаких“.



Получить комментарий от Савченко по поводу самоубийства Волошина LIGA.net пока не удалось. Но на своей странице в Facebook он написал, что находится на лечении, и “трагическое событие до сих пор не укладывается в голове“. Информацию о миллионных тендерах по ремонту аэропорта он назвал бредом. “Прекратите заниматься непонятными вещами. Есть правоохранительные органы, которые разберутся“, - сказал он. Вопрос в том, что Юрий Мороз, который будет руководить расследованием, по данным СМИ, несколько лет назад работал вице-президентом Авант-Банка. В 2011-2012 годах его председателем правления был нардеп Савченко. Ремонтом терминала без тендера занималась строительная кампания Житлопромбуд-8.Скандал вокруг аэропорта начался еще в 2017 году при предыдущем директоре Михаиле Галайко, утверждает она: “Галайко переносил этот тендер, он не хотел его проводить на отремонтированный терминал. И тогда Савченко обвинил Галайко, что тот ему предлагал взятку. Его убрали, и поставили Волошина буквально на следующий день“.Галайко задержали 29 декабря в кабинете Савченко с 700 тысячами гривен, которые он будто бы предложил губернатору за продление с ним трудовых отношений. Еще 300 тыс. было у зама в приемной. Заявителем выступил сам Савченко. Галайко поместили в СИЗО и выпустили несколько дней спустя под залог. А аэропорт вместо него возглавил Волошин.“Волошину дают команду - сделай тендер, подпиши. А потом внезапно Савченко публично заявляет, что это незаконно, и дает поручение разорвать договор с фирмой, победившей в тендере. Документов по ремонту нет, ни проекта, ни экспертизы“, - утверждает Локацкая. Она уверена, что областные власти прикрывали свои схемы именем известного АТОшника. “Савченко - человек Порошенко. И он полностью контролировал каждый шаг. В том числе, и Волошину все указания приходили от него“, - подчеркнула юрист. Она не исключает, что Волошин был вынужден пойти на самоубийство ради сохранения чести офицера и для обеспечения безопасности семьи: “Не мог боевой офицер такое совершить без оснований.Юрий Бутусов на своей странице в Facebook написал, что “никакого отношения к нарушениям, выявленным аудиторской службой, Влад не имел, он не проводил тендеры,.. и оснований для возбуждения уголовных дел против него не было никаких“.Получить комментарий от Савченко по поводу самоубийства Волошина LIGA.net пока не удалось. Но на своей странице в Facebook он написал, что находится на лечении, и “трагическое событие до сих пор не укладывается в голове“. Информацию о миллионных тендерах по ремонту аэропорта он назвал бредом. “Прекратите заниматься непонятными вещами. Есть правоохранительные органы, которые разберутся“, - сказал он. Вопрос в том, что Юрий Мороз, который будет руководить расследованием, по данным СМИ, несколько лет назад работал вице-президентом Авант-Банка. В 2011-2012 годах его председателем правления был нардеп Савченко.

“Он был сильным и всегда искал выход из любой ситуации. Такого человека очень сложно сломать, поэтому какой-то там Савченко один этого сделать не мог. Всех их надо гнать на полиграф под следствием. Там они быстро заговорят“, - считает Рябоконь.

“Влад был очень открытым и, как мне показалось, немножко идеалистом. Военных вообще очень легко поймать на фразу “давай сделаем что-то для пользы дела, а потом задним числом оформим“. У них нет к таким вещам иммунитета, их этому не учили. Так же, как никто нас в школе не учил, что если начались правовые вещи, то это не конец жизни, надо садиться и разбираться. Если бы кто-то сбил настрой, придержал его... Так гадко все вышло. Мог жить и летать“, - говорит Карпенко.



“После армии хотел стать гражданским пилотом. Ему предлагали: давай, Влад, мы скинемся деньгами, а там деньги немаленькие, несколько тысяч долларов. Он стал на дыбы: нет. Щепетильно к этому отнесся. Был категорически против“, - добавил Карпенко.

Даже Би-би-си подало самоубийство Волошина в контексте MH17



Весной 2017 года в Кировограде Владислав Волошин таки переучился на гражданского пилота, рассказал его друг Алексей. “Влад летчик, и тупо хотел продолжать летать. Ему оставалось отлетать на тренажере, чтобы сесть за правую чашку линейного пилота, получить лицензию CPL (лицензия коммерческого пилота - ред). Это стоит порядка 10 тысяч евро, и этих денег у него не было, это факт. Вопрос денег на доучивание на гражданского пилота стоял очень остро“, - вспоминает он.



В версию с самоубийством он не верит - во время АТО проблемных и опасных ситуаций у него было немало, и он всегда с ними справлялся: “Он был молчаливым скромным интровертом. Все мои знакомые, кто его знал, однозначно не верят в самоубийство. Адекватный, взвешенный. Он не застрелился бы даже на последней стадии рака. Так что сложно согласиться с тем, что он вот так взял и в себя стрельнул. Но даже если бы Влад решил покончить с собой, вряд ли он делал бы это дома, при жене и детях“.



У Владислава Волошина осталась жена Надежда и двое маленьких детей: сын и дочь.







Вчера к зданию Николаевской ОГА в память о ветеране АТО, летчике Владиславе Волошине принесли несколько десятков бумажных самолетиков. Буквально через пару десятков минут, пишут участники акции, они оказались в урне.



Отметим, что российские СМИ еще в 2015-ом Весной 2017 года в Кировограде Владислав Волошин таки переучился на гражданского пилота, рассказал его друг Алексей. “Влад летчик, и тупо хотел продолжать летать. Ему оставалось отлетать на тренажере, чтобы сесть за правую чашку линейного пилота, получить лицензию CPL (лицензия коммерческого пилота -). Это стоит порядка 10 тысяч евро, и этих денег у него не было, это факт. Вопрос денег на доучивание на гражданского пилота стоял очень остро“, - вспоминает он.В версию с самоубийством он не верит - во время АТО проблемных и опасных ситуаций у него было немало, и он всегда с ними справлялся: “Он был молчаливым скромным интровертом. Все мои знакомые, кто его знал, однозначно не верят в самоубийство. Адекватный, взвешенный. Он не застрелился бы даже на последней стадии рака. Так что сложно согласиться с тем, что он вот так взял и в себя стрельнул. Но даже если бы Влад решил покончить с собой, вряд ли он делал бы это дома, при жене и детях“.У Владислава Волошина осталась жена Надежда и двое маленьких детей: сын и дочь.Вчера к зданию Николаевской ОГА в память о ветеране АТО, летчике Владиславе Волошине принесли несколько десятков бумажных самолетиков. Буквально через пару десятков минут, пишут участники акции, они оказались в урне.Отметим, что российские СМИ еще в 2015-ом обвиняли Волошина в том, что он якобы сбил малазийский Боинг, хотя давно доказано, что MH17 был поражен ракетой ЗРК Бук. Неудивительно, что после самоубийства Волошина эту тему воскресили - почти все российские сайты и некоторые украинские рассказали об этом именно в контексте MH17 - мол, “в Украине убирают свидетелей“.