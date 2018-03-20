К бойкоту выборов в Крыму присоединились и русские - Джемилев

Реальная явка татар на выборы президента РФ в Крыму составила 10%, утверждает уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа.

Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, что только 10% крымских татар пришли на выборы президента РФ в Крыму. Об этом он сказал комментарии изданию LIGA.net.

По данным Джемилева, 18 марта члены местных и региональных Меджлисов объезжали практически все избирательные участки, где проживают крымские татары.

“И согласно их сведениям, участие в этих “выборах“ крымских татар, преимущественно “бюджетников“, не превышает 10% от общего их числа. Такой процент, собственно, и прогнозировался нами, но приятным сюрпризом для Меджлиса было то, что, как оказалось, к бойкоту крымских татар на этот раз присоединился и большой процент русских, в том числе и тех, кто в 2014 году бурно радовался “присоединению“ к России“, - сказал Джемилев.

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Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа подчеркнул, что стране-оккупанту было очень важно, чтобы крымские татары тоже стали соучастниками псевдовыборов в Крыму.

“Наиболее массово применялся метод запугивания “бюджетников“ увольнением с работы, если не придут на избирательные участки и не распишутся в получении бюллетеня для голосования“, - отметил Джемилев.

Он отметил, что это очень существенная угроза, поскольку в данном случае семья остается без средств к существованию. “Из Крыма мне сообщили, что на эту тему члены Меджлиса готовят довольно содержательный документальный фильм, который может послужить хорошим материалом для Международного суда ООН в Гааге“, - сказал Джемилев.

По его словам, крымские татары сообщали о давлении накануне проведения незаконных выборов.

Его очень впечатлила история с пожилой женщиной по имени Назифе, которая лежала в больнице Советского района Крыма. Во время очередного обхода врач , осматривая женщину, наряду с вопросами о самочувствии, как бы между прочим, спрашивает, за кого она собирается проголосовать на “предстоящих президентских выборах“.

“Услышав четкий ответ женщины, что в подобного рода “выборах“ не собирается участвовать, врач резко поднимается и дает распоряжение медсестрам, чтобы женщину немедленно выписали из больницы. Те в ужасе, говорят, что она “очень тяжелая“, может умереть, но врач металлическим голосом отвечает: “Делайте, что вам говорят!“ - отметил Джемилев.

Напомним, по данным ЦИК РФ на незаконных выборах в оккупированном Крыму за Путина проголосовали около миллиона “избирателей“ - 92%.

Украина передала главам МИД стран - членов Евросоюза список из более чем 140 лиц, причастных к организации и проведению Россией незаконных выборов в Крыму.