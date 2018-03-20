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К бойкоту выборов в Крыму присоединились и русские - Джемилев

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Реальная явка татар на выборы президента РФ в Крыму составила 10%, утверждает уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа.
Джемилев утверждает, что крымские татары бойкотировали выборы Путина
Джемилев утверждает, что крымские татары бойкотировали выборы Путина
УНИАН

Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, что только  10% крымских татар пришли на выборы президента РФ в Крыму.  Об этом он сказал комментарии изданию LIGA.net.

По данным Джемилева, 18 марта члены местных и региональных Меджлисов объезжали практически все избирательные участки, где проживают крымские татары.

“И согласно их сведениям, участие в этих “выборах“ крымских татар, преимущественно “бюджетников“, не превышает 10% от общего их числа. Такой процент, собственно, и прогнозировался нами, но приятным сюрпризом для Меджлиса было то, что, как оказалось, к бойкоту крымских татар на этот раз присоединился и большой процент русских, в том числе и тех, кто в 2014 году бурно радовался “присоединению“ к России“, - сказал Джемилев.

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Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа подчеркнул, что стране-оккупанту было очень важно, чтобы крымские татары тоже стали соучастниками псевдовыборов в Крыму. 

“Наиболее массово применялся метод запугивания “бюджетников“ увольнением с работы, если не придут на избирательные участки и не распишутся в получении бюллетеня для голосования“, - отметил Джемилев.

Он отметил, что это очень существенная угроза, поскольку в данном случае семья остается без средств к существованию. “Из Крыма мне сообщили, что на эту тему члены Меджлиса готовят довольно содержательный документальный фильм, который может послужить хорошим материалом для Международного суда ООН в Гааге“, - сказал Джемилев.

По его словам, крымские татары сообщали о давлении накануне проведения незаконных выборов.

Его очень впечатлила история с пожилой женщиной по имени Назифе, которая лежала в больнице Советского района Крыма. Во время очередного обхода врач , осматривая женщину, наряду с вопросами о самочувствии, как бы между прочим, спрашивает, за кого она собирается проголосовать на “предстоящих президентских выборах“.

“Услышав четкий ответ женщины, что в подобного рода “выборах“ не собирается участвовать, врач резко поднимается и дает распоряжение медсестрам, чтобы женщину немедленно выписали из больницы. Те в ужасе, говорят, что она “очень тяжелая“, может умереть, но врач металлическим голосом отвечает: “Делайте, что вам говорят!“ - отметил Джемилев. 

Напомним, по данным ЦИК РФ на незаконных выборах в оккупированном Крыму за Путина проголосовали около миллиона “избирателей“ - 92%.

Украина передала главам МИД стран - членов Евросоюза список из более чем 140 лиц, причастных к организации и проведению Россией незаконных выборов в Крыму.

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Теги: Крым, выборы, Джемилев, крымские татары, выборы в России, выборы президента РФ
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