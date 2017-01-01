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В Запорожье убили экс-депутата Генического райсовета - СМИ

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Предполагают, что мужчине проломили голову во время ограбления.
В полиции не дают комментарии об этой трагедии
В полиции не дают комментарии об этой трагедии
vizit.ks.ua

В Запорожье убили бывшего депутата Генического райсовета Херсонской области Константина Гурулева, учителя физкультуры Счастливцевской школы. По предварительной информации, произошло ограбление, во время которого преступники нанесли мужчине тяжелые травмы.

Об этом сообщает херсонское интернет-издание Новый визит.

Отмечается, Гурулев вместе с друзьями-спортсменами  собирался из Запорожья лететь в Турцию. Рейс отменили, а позже он перестал выходить на связь.

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Как выяснилось, мужчину без документов в критическом состоянии с проломленной головой нашли на вокзале. Пролежав 3 дня в больнице он скончался. Родственники опознали погибшего.

В полиции инцидент не комментируют.

Напомним, также по информации СМИ в феврале николаевский депутат сгорел в автомобиле.

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Теги: депутат, убийство, ограбление, проломили голову, Запорожье, Херсон, Геническ
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