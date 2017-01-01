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Самолет-гигант Мрия совершил полет после ремонта

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Ан-225 ремонтировали полтора года. Воздушное судно готовят к выполнению коммерческих рейсов в Азию уже в начале апреля.
Самый большой в мире самолет Мрия совершил удачный полет после ремонта
Самый большой в мире самолет Мрия совершил удачный полет после ремонта
Скриншот из видео

Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 Мрия снова поднялся в воздух после ремонта и модернизации. Соответствующее видео опубликовала ТСН.

Так, пилоты взлетели на высоту почти 12 километров, где провели тестирование нового навигационного оборудования.

“Наши конструкторы внедрили очередную серию доработок в части авионики, такая модернизация идет непрерывно“, - сказал директор авиакомпании Авиалинии Антонова Михаил Харченко.

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После двухчасового полета Мрия вернулась на аэродром в Гостомеле.

Отмечается, что самолет готовят к выполнению коммерческих рейсов в Азию уже в начале апреля. 

Напомним, 15 марта самолет МАУ совершил аварийную посадку в Тбилисском международном аэропорту.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: самолеты, АН-225 Мрия, Антонов
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