Самолет-гигант Мрия совершил полет после ремонта
Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 Мрия снова поднялся в воздух после ремонта и модернизации. Соответствующее видео опубликовала ТСН.
Так, пилоты взлетели на высоту почти 12 километров, где провели тестирование нового навигационного оборудования.
“Наши конструкторы внедрили очередную серию доработок в части авионики, такая модернизация идет непрерывно“, - сказал директор авиакомпании Авиалинии Антонова Михаил Харченко.
Читай также: В небе над Германией загорелся крупнейший в мире грузовой самолет
После двухчасового полета Мрия вернулась на аэродром в Гостомеле.
Отмечается, что самолет готовят к выполнению коммерческих рейсов в Азию уже в начале апреля.
Напомним, 15 марта самолет МАУ совершил аварийную посадку в Тбилисском международном аэропорту.