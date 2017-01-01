Пожар в детском лагере Виктория: будут судить двух чиновников ГСЧС

Ранее в суд уже направили обвинительные акты в отношении директора и бывшего старшего воспитателя детского лагеря.

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух должностных лиц ГСЧС по делу о пожаре в лагере Виктория.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Читай также: Воспитательницу детского лагеря Виктория отдали на поруки

“Следователи прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении двух должностных лиц Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области“, - сказано в сообщении.

Бывший руководитель Киевского отдела ГСЧС в Одесской области и действующий инспектор подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Обвинительный акт относительно указанных лиц прокуратура Одесской области направила в суд для рассмотрения по существу.

Один из обвиняемых работает ведущим инспектором районного отдела ГСЧС Украины в Одесской области. В его полномочия входит осуществление государственного надзора за соблюдением и выполнением требований законодательства в сфере пожарной безопасности.

Читай также: Вице-мэр Одессы ушла в отставку

Сторона обвинения утверждает, что инспектор был осведомлен о нарушении правил пожарной безопасности и возможных последствиях, однако не подготовил и не сдал соответствующий рапорт, с которым должен обратиться в административный суд относительно полного или частичного приостановления работы комплекса Виктория. Кроме того, не принял мер, направленных на приведение состояния указанного объекта в соответствии с правилами пожарной безопасности.

В то же время на рассмотрении в суде находятся обвинительные акты в отношении директора и бывшего старшего воспитателя детского лагеря.

Напомним, в Одессе эксгумировали тела погибших при пожаре в лагере “Виктория“ детей.

Как известно, из-за пожара в детском лагере в Одессе погибли трое детей.