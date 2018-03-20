В Харькове пьяный на ВАЗе врезался в авто патрульных
В Харькове пьяный водитель ВАЗ-21099 устроил ДТП с участием авто патрульных и автомобилем Ford Ecosport, в результате чего пострадали три человека, в том числе двое полицейских.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.
Сообщается, что патрульные стали свидетелями как ВАЗ-21099 ехал не придерживаясь безопасной дистанции и врезался в автомобиль Ford Ecosport, после чего попытался скрыться.
Патрульные начали преследование, на требования остановиться водитель не реагировал. Спустя несколько минут на улице Академика Павлова ВАЗ-21099 столкнулся со служебным автомобилем патрульных.
В результате ДТП пострадали двое полицейских, которые находились в машине. Также пострадал пассажир Ford Ecosport.
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Задержав водителя ВАЗа полицейские установили, что он был изрядно пьян.
Как сообщают активисты Police Control Ukraine, на заднем сиденье ВАЗа все это время находилась жена водителя с трехлетним внуком.
Напомним, 10 марта в Киеве пьяный водитель протаранил авто полицейских. Ранее, 8 марта, в Киеве у метро Житомирская произошло ДТП с участием авто патрульных.