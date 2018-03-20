Под Черниговом поймали военного, укравшего с танков заряды

Военнослужащий демонтировал и хотел незаконно продать кумулятивнные танковые заряды гражданскому лицу.

Вор получил 11 тысяч гривен за 32 заряда vppnr.gp.gov.ua

В Черниговской области правоохранители задержали военнослужащего по подозрению в похищении с территории воинской части и попытке продажи 32 кумулятивных зарядов от танков Т-64БМ Булат.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона.

“19 марта военной прокуратурой Черниговского гарнизона разоблачена и прекращена преступная деятельность военнослужащего-контрактника 1-й отдельной танковой бригады оперативного командования Север“, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что задержанный - водитель танковой роты - снял и продал гражданском лицу по 11 тыс. гривен 32 линейных кумулятивных заряда с взрывчатым веществом. Указанные заряды типа ХСЧКВ 34 используются в модулях динамической защиты танков Нож украинского производства.

В кумулятивных зарядах содержится взрывчатое вещество vppnr.gp.gov.ua

Предварительно установлено, что заряды были демонтированы с нескольких танков Т-64БМ Булат на территории воинской части и вынесены с целью продажи.

Задержанный - водитель танковой роты vppnr.gp.gov.ua

Как сообщалось 19 марта, Минобороны Украины на 72 млн гривен закупило для бойцов АТО “игрушечные“ дымовые завесы.