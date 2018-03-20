При подъеме на гору в Карпатах погиб турист из Ужгорода

Трагедия произошла между полониной Гропа и горой Выход, туристы хотели взойти на гору Поп Иван.

В Закарпатской области в субботу, 17 марта, трое туристов поднимались на гору Поп Иван и заблудились. Один из них, 34-летний житель Ужгорода, погиб.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

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“19 марта ориентировочно в 16:46 работники Яворницкого ПРВ на полонине Гропа нашли одного из туристов, 1986 г.р., жителя г. Ужгород. С его слов, их группа разделилась и один из туристов, 1984 г.р., житель г. Ужгород, погиб ориентировочно между полониной Гропа и горой Выход“, - говорится в сообщении.

Третий турист самостоятельно сошел с горы и остановился у местных жителей.

Как сообщалось 15 января, умер сноубордист, которого на горе в Буковеле сбил неизвестный.