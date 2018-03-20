В Коростене подрались школьницы и выложили видео в интернет

Перед дракой подростки употребляли алкоголь.

В городском парке подрались две "лучшие" подружки Скриншот из видео

В городе Коростень Житомирской области между девочками-подростками произошла жестокая драка. Избиение одна из девочек снимала на мобильный телефон и затем опубликовала видео в соцсети.

Об этом сообщает ТСН.

Выясняли отношения девочки 14 и 15 лет. Драка произошла около 22:00 часов в местном парке.

Читай также: В Полтаве школьницы избили сверстницу

“Выяснить причины драки не удалось, потому что одна говорит одно, вторая другое. Обе девочки из неблагополучных семей“, - рассказала ювенальный инспектор коростеньской полиции Ольга Яценко.

Пострадавшая и ее обидчица учатся в разных школах, но живут рядом. Мама избитого ребенка говорить с прессой отказывается и дочке тоже не разрешает.

Лучшая подружка и одновременно обидчица девочки учится в ОШ №3. Педагоги просят журналистов ее не беспокоить.

В полиции рассказали, что перед дракой подростки употребляли алкоголь. Дело, вероятнее всего, закроют, поскольку мама пострадавшей девочки отказалась писать заявление. Родителям придется заплатить штраф за недосмотр за детьми.

Как сообщалось 10 марта, школьницы из Барнаула не просто жестоко избивали сверстницу, но и транслировали все это в прямом эфире.