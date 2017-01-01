День весеннего равноденствия: традиции и приметы

В этот день у некоторых народов мира наступает Новый год.

Чем радостней пройдет этот день, тем счастливее будет и весь год depositphotos.com

В 2018 году весеннее равноденствие наступает сегодня - во вторник, 20 марта. Эта дата не только отмечает наступление астрономической весны, но также является первым днем за 6 месяцев, когда на северном полюсе Земли впервые восходит Солнце.

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Весеннее равноденствие – это астрономическое явление, когда центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор. Говоря простым языком – световой день по временной продолжительности равняется темному времени суток. В народе с этим днем связано немало традиций.

Считалось, что именно с этого дня начинаются обновления в природе: первый весенний гром, набухание почек на деревьях, буйное прорастание зелени.

В этот день у некоторых народов мира наступает Новый год: у иранцев, афганцев, таджиков, узбеков, киргизов, азербайджанцев и казахов.

У древних славян-язычников был праздник Комоедица или Масленица. Сейчас принято отмечать Масленицу раньше, до начала Великого поста, а в древности этот праздник совпадал с днем весеннего равноденствия.

Раньше люди считали, что в день весеннего равноденствия весь мир пытается найти баланс между светом и тьмой. Древние верили, что день весеннего равноденствия – это время, когда нечистая сила имеет большую власть и силу. Именно в ночь перед равноденствием устраивали шабаш ведьмы. Они встречались в особых местах, чтобы обменяться опытом и провести ритуалы.

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Славяне пекли печенье в форме птиц-жаворонков - символы здоровья. В них прятали мелкие предметы, и по тому, что кому доставалось, гадали о будущем. Кольцо – к свадьбе, монета – к достатоку, пуговица – к обновке и т.д.

Чем больше раз подкинешь в небо такое печенье-жаворонка, тем больше здоровья получишь в новом году. Головки жаворонков отдавали домашним животным, чтобы и они были здоровыми.

Также в этот день считали проталинки - если насчитать их сорок штук, то все в этом году все будет хорошо.

Кроме того, до полуночи на весеннее равноденствие спать не ложились - прислушивались, не раздастся ли треск, пытались услышать как “ломается год“. Кто услышит -ожидает большая удача.

Равноденствие с древних времен считается магическим праздником – особую силу имели желания и мечты загаданные в этот день.

Грустить в День Весеннего Равноденствия нельзя ни в коем случае, иначе так и проведешь этот год в унынии. Считалось чем радостней и веселей пройдет этот день, тем лучше пройдет и весь год.

Напомним, 21 декабря 2017 года был день зимнего солнцестояния.