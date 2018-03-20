В Раде Авакова и Луценко призвали расследовать дело Волошина

Депутат от БПП Давид Макарьян обратился к генпрокурору Юрию Луценко и Министру внутренних дел Украины с призывом взять под личный контроль дело Волошина.

Давид Макарьян обратился к Луценко и Авакову по делу Волошина svidok.info

20 марта депутат от фракции БПП Давид Макарьян с трибуны Верховной Рады обратился к Луценко и Авакову с призывом лично проконтролировать расследование самоубийства летчика-героя Владислава Волошина. Об этом сообщает Украинская Правда.

По словам Макарьяна, к этому призвал председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.

В парламенте стоя почтили память Волошина минутой молчания.

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“Мы обращаемся к правоохранительным органам, к генеральному прокурору Юрию Луценко и министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой взять расследование этого дела под свой личный контроль и проинформировать о расследовании смерти народного героя“, - заявил Давид Макарьян.

Слова Макарьяна поддержала заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

“Я думаю, что весь парламент присоединяется к этому призыву“, - сказала она. Также Геращенко выразила глубокие соболезнования семье летчика.

Напомним, летчик Владислав Волошин, Герой АТО, покончил с собой 18 марта в Николаеве. 19 марта была опубликована его переписка с сотрудником аэропорта, пролившая свет на возможные причины суицида Волошина. Волошин делился с собеседником, что его не покидают суицидальные мысли.

Также Волошин отправлял собеседнику копии поручений главы Николаевской ОГА Алексея Савченко, а также копии выводов проверки Госаудитслужбы скандальных ремонтных работ в аэропорту. Кроме того, известно, что Волошин хотел писать заявление на увольнение, но в ОГА ему продлили контракт.