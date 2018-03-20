В "армии Рубана" должно быть 30 человек - адвокат

Авдокаты требуют изменить меру пресечения.

Во вторник, 20 марта, Апелляционный суд Киева рассматривает дело переговорщика Владимира Рубана, которого обвиняют в подготовке терактов против первых лиц государства.

Адвокаты хотят обжаловать арест без права выйти под залог. Судья выслушает аргументы сторон и примет решение, удовлетворить ходатайство или нет.

По словам адвоката Виталия Погосяна, которого цитирует Страна, план, который приписывают Рубану, “невозможно реализовать ни практически, ни теоретически “.Он подсчтал, что для использования для теракта первой партии оружия, которая была ввезена еще в ноябре, нужно минимум 18 человек. А второй партии - 12 человек.

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То есть в “армии Рубана“ должно быть по меньшей мере 30 человек. При этом в деле фигурируют только три свидетеля - а соучастников нет.

У Рубана спросили, подтверждает ли он перевозку оружия. Он ответил, что “имела место военная операция, котору разрабатывал офицер Кедр. По словам подозреваемого, нужно было провезти “четыре пулемета в одну сторону и один пулемет обратно“.

Отметим, ранее Рубан говорил, что не знал об оружии вообще, что он был нанят как проводник для перевозки мебели.

На заседание суда вновь явилась подруга Рубана, народный депутат Надежда Савченко. Она опять выразила готовность взять подозреваемого на поруки. Один из прокуроров отметил, что Рубана нельзя отдавать на поруки Савченко, потому что - со слов главы ГПУ Юрия Луценко - она тоже замешана в этом деле и фактически является соучастницей.

Напомним, Рубана задержали на линии разграничения в микроавтобусе, полным оружия. Он утверждает, что был нанят офицером с позывным Кедр в качестве проводника и водителя для перевозки мебели, об оружии он якобы не знал.

9 марта Рубана арестовали на два месяца.