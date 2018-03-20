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На ЧАЭС начинают проводить легальные экскурсии

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Гости смогут ознакомиться с основными помещениями 3-го энергоблока и увидеть в действии систему контроля объекта Укрытие.
Чернобыль теперь смогут посетить все желающие
Чернобыль теперь смогут посетить все желающие
chnpp.gov.ua

Государственное специализированное предприятие Чернобыльская атомная электростанция начинает проводить для всех желающих организованные экскурсии. Посетители будут обеспечены средствами защиты и пройдут обязательный дозиметрический контроль.

Об этом сообщает пресс-служба ГСП ЧАЭС.

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“ЧАЭС становится еще одним объектом зоны отчуждения, который смогут посетить все желающие. Это даст возможность посетителям получить полное представление о работе станции и о проектах, которые реализуются на промышленной площадке. Поэтому мы решили следовать принципу “лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь каждый желающий сможет увидеть как работает станция, как происходит процесс снятия с эксплуатации и преобразование объекта Укрытие в экологически безопасную систему.

Во время экскурсии посетители также смогут пройти по следам работников ЧАЭС - добираться до станции они будут из города Славутич, на той же электричке, на которой ежедневно ездят работники станции.

Напомним, 13 февраля возле захоронения атомных отходов в Чернобыле задержали сталкеров.

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Теги: ЧАЭС, атом, электростанция, туризм, сталкер, экскурсия, зона отчуждения, Чернобыль
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Комментариев (1)
para-trooper    20.03.2018, 13:12
Оценка:  0
para-trooper
А какие мощности в том районе уже законтрактовали для солнечных электростанций?
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