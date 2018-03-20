На ЧАЭС начинают проводить легальные экскурсии

Гости смогут ознакомиться с основными помещениями 3-го энергоблока и увидеть в действии систему контроля объекта Укрытие.

Государственное специализированное предприятие Чернобыльская атомная электростанция начинает проводить для всех желающих организованные экскурсии. Посетители будут обеспечены средствами защиты и пройдут обязательный дозиметрический контроль.

Об этом сообщает пресс-служба ГСП ЧАЭС.

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“ЧАЭС становится еще одним объектом зоны отчуждения, который смогут посетить все желающие. Это даст возможность посетителям получить полное представление о работе станции и о проектах, которые реализуются на промышленной площадке. Поэтому мы решили следовать принципу “лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь каждый желающий сможет увидеть как работает станция, как происходит процесс снятия с эксплуатации и преобразование объекта Укрытие в экологически безопасную систему.

Во время экскурсии посетители также смогут пройти по следам работников ЧАЭС - добираться до станции они будут из города Славутич, на той же электричке, на которой ежедневно ездят работники станции.

Напомним, 13 февраля возле захоронения атомных отходов в Чернобыле задержали сталкеров.