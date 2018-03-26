Как лечить эпилепсию: рассказывает один из лучших врачей мира

Эпилепсия — самое распространенное неврологическое заболевание в мире.

Антонио Русси, один из самых выдающихся специалистов по лечению эпилепсии в мире, провел мастер-класс для украинских коллег. Пригласила профессора в Украину компания Bookimed, которая занимается подбором медицинских решений. Доктор рассказал об особенностях диагностики заболевания и современных методах борьбы с ним.

Во время обучения доктор рассматривал истории болезней и общался с пациентами. Антонио Русси детально изучал снимки, анализы и выписки. После этого доктор из Испании называл методики, которые помогут человеку избежать приступов.

Украинцы болеют эпилепсией чаще европейцев

Эпилепсия — самое распространенное неврологическое заболевание в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, 50 млн человек живут с этой патологией. При эпилепсии клетки головного мозга слишком быстро проводят электрический заряд. Если их активность сохраняется дольше секунды — у человека приступ.

“В Европе болезнь проявляется у 1-го человека из 100. В Украине и России — у 3-х. Причина такой распространенности эпилепсии — родовые травмы”, — считает Антонио Русси.

Среди других причин заболевания доктор называет:

генетические мутации в каналах нейронов;

травмы головного мозга;

развитие опухолей в голове;

употребление алкоголя и наркотических веществ.

Современные мифы о болезни

Времена, когда больных эпилепсией считали одержимыми дьяволом, прошли. Но мифы о заболевании до сих пор сохранились.

“Распространено мнение, что эпилептические припадки обязательно сопровождаются судорогами. На самом деле, 36% пациентов не теряют сознания во время приступа, но они не могут себя контролировать. Например, человеку кажется, что он в течение нескольких секунд видит ослепляющий свет”, — рассказал Антонио Русси.

Также многие думают, что эпилепсия — наследственное заболевание.

“Болезнь могут спровоцировать мутации в генах, но они происходят в организме конкретного человека и не передаются потомкам”, — объяснил профессор.

Многие люди считают, что судороги обязательно указывают на эпилепсию. “Повторяющиеся приступы — повод заподозрить, что у человека именно это заболевание. Но похожие симптомы характерны и для болезней сердца, истерических припадков”, — рассказал зарубежный невролог.

Методы диагностики эпилепсии

Выявить заболевание опытному неврологу несложно. Основной метод диагностики — это электроэнцефалография. “Один приступ и энцефалограмма, подтверждающая заболевание — это 100% верный диагноз эпилепсия”, — объясняет доктор Русси. Намного сложнее определить, где именно расположен очаг с поврежденными нейронами. Отечественные врачи зачастую этого сделать не могут. В 77% случаев патологические клетки собраны группой в одном месте. Если медикаменты не избавляют пациента от приступов, хирург может удалить поврежденные клетки при операции.

Для того, чтобы выявить поврежденные нейроны, специалисты за рубежом применяют несколько методик.

ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионная компьютерная томография). Поврежденным нервным клеткам требуется больше питательных веществ, чем здоровым. Поэтому на снимках, сделанных при помощи аппарата, они выглядят желтыми. Но увидеть различия в потреблении глюкозы можно только во время приступа. МРТ. По снимкам врач может определить асимметрию или опухоль, которые являются причиной эпилепсии. Роботизированная электроэнцефалография. Метод применяют в том случае, если пациенту необходима операция. Проводят вмешательство минимально травматичным методом, без вскрытия черепа. Робот с идеальной точностью вводит тонкий проводник в скопление поврежденных нейронов. Методика позволяет полностью удалить патологические клетки. Во время процедуры пациент ничего не ощущает. Размер прокола, необходимого для исследования, не больше стержня ручки — 0,8 мм. Успешность процедуры близка к 100%. Только у 1% пациентов виден след от электрода на последующих снимках МРТ.

Лечение эпилепсии лекарственными препаратами

Сегодня разработано более 30 лекарств против эпилепсии, с разным механизмом действия. У 50% пациентов эпилептические приступы пропадают после того, как они испробовали до 3-х разных препаратов.

“Остальным я предлагаю пройти тест под названием “Одноразовое потребление”. Лекарство начинает действовать на нейроны через 2-4 часа после приема. Если энцефалограмма показывает, что эпилептическая активность нейронов снижается, вероятно, после постоянного применения лекарства приступы исчезнут. Так мы выбираем наиболее эффективные лекарства для каждого пациента”, — рассказал Антонио Русси.

Но есть пациенты, на которых не действует ни один препарат. Выходом для них может стать операция. Провести ее не всегда возможно. Иногда клетки расположены по всей коре головного мозга или в местах, которые отвечают за жизненно важные для организма функции. Медицина может предложить таким пациентам нейростимулятор. Если в очаге заболевания возникает активность, аппарат посылает импульс, который останавливает приступ.

“После установки аппарата проявления болезни полностью исчезают у трети пациентов. Еще 30% говорят о том, что интенсивность и частота приступов уменьшились. Эффективность такого лечения приблизительно такая же, как у кетоновой диеты, но побочных эффектов у нейростимуляторов гораздо меньше”, — поделился наблюдениями Антонио Русси.

Диета, чтобы снять приступы

Питание пациента направлено на то, чтобы повысить употребление жиров. Это один из наиболее старых видов лечения. Он эффективен в 30% случаев. Но диета сопровождается слабостью, головокружением и тошнотой. Из-за серьезных побочных эффектов пациент должен постоянно находиться под контролем врача.

Новые препараты для лечения эпилепсии

“Я всегда успокаиваю своих пациентов. Если сегодня нет лекарственного препарата, который бы помог вам остановить приступы эпилепсии, его могут изобрести завтра”, — объясняет именитый профессор.

Антонио Русси участвует в разработке лекарства на основе каннабидиола, вещества, содержащегося в конопле. Препарат будет препятствовать конвульсиям.

“Мы только разрабатываем препарат, но мошенники уже продают подделки через интернет. Ни в коем случае не покупайте”, — призвал эпилептолог.

У лунатиков может быть эпилепсия

Визит Антонио Русси помог украинским врачам не только больше узнать о передовых методах лечения, но и задать профессиональные вопросы.

“Указывает ли лунохождение, на то, что у человека эпилепсия?”, — поинтересовалась старший врач-координатор, невролог Катерина Потапова.

“Вполне возможно. Но чтобы подтвердить диагноз, обязательно нужно сделать энцефалограмму во время сна”, — ответил профессор.

Мастер-класс Антонио Русси

Мастер-класс Антонио Русси длился 2 дня. За это время профессор осмотрел и ознакомился с историями болезни 16 человек. Среди них были как взрослые, так и дети.

Ирина Падалко, мама одного из маленьких пациентов поделилась: “Мы довольны нашей консультацией на все 100%. Профессор не только отличный доктор, но и умеет найти подход к детям. Мы получили ответы на наши вопросы и немного выдохнули”.

“Очень довольны, что побывали у известного во всем мире доктора-эпилептолога Антонио Русси. Считаем, нам повезло. Прием длился более 1,5 часа. Получили детальную информацию о причине приступов, картине болезни”, — рассказал пациент, попросивший не называть его имя и фамилию.