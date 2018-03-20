Рубану сообщили о новом подозрении и оставили под стражей

Прокурор сообщил, что собраны все необходимые доказательства, обосновывающие подозрение.

На заседании Апелляционного суда в Киеве руководителю Офицерского корпуса Владимиру Рубану сообщили о новом подозрении и оставили его под стражей до 6 мая.

Об этом сообщает Укринская правда.

“Рубану дополнительно сообщено о новом подозрение и об изменении ранее сообщенного подозрения. Так, Рубан сейчас подозревается в совершении преступлений, таких как: заговор о совершении насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти ч. 1 ст. 109, подготовка к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109) по предварительному сговору лиц“, - заявил прокурор в суде.

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Прокурор уточнил, что собраны все доказательства, обосновывающие подозрение. В подозрения также включили подготовку к посягательству на жизнь государственных и общественных деятелей по предварительному сговору лиц, подготовку к теракту, содействие террористической организации ДНР и незаконное обращение с оружием.

Часть доказательств приобщили к материалам ходатайства. Прокурор также добавил, что Рубан может совершать действия, предусмотренные ст. 177 УПК (скрываться от органов досудебного расследования и/или суда, уничтожить, спрятать или исказить доказательства, воздействовать на свидетелей).

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Председательствующий судья Виктор Глиняный оставил без изменений решение Шевченковского суда о мере пресечения в виде содержания под стражей до 6 мая. Суд также отказал в ходатайстве депутата Надежды Савченко о взятии Рубана на поруки.

Напомним, 13 марта в Генпрокуратуре сообщили о наличии аудио-и видеодоказательства того, что Рубан контактировал с лидером так называемой ДНР Александром Захарченко.

Ранее, 10 марта, спикер МВД Артем Шевченко заявил, что украинские спецслужбы длительное время занимались разоблачением Владимира Рубана.