Киев отреагировал на новый ультиматум Будапешта
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Венгрия манипулирует в своих заявлениях с требованием отложить закон Украины Об образовании до 2023 года. Об этом во вторник, 20 марта, на своей странице в соцсети Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.
По его словам, правительство Украины уже утвердило законопроект о продлении переходного периода до 2023 года. Кроме этого, Венецианская комиссия дала свои рекомендации по усовершенствованию закона.
“Жаль, что желание заработать голоса на выборах побеждает здоровую логику двусторонних отношений“, - добавил он.
Угорщина маніпулює, оскільки:— Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) 20 марта 2018 г.
1) Уряд України вже затвердив законопроект про продовження перехідн.періоду до 2023 року;
2) Венец.комісія вказала, що і як вдосконалити.
Шкода, що бажання заробити голоси на виборах перемагає здорову логіку двосторонніх двосторонніх відносин https://t.co/egSmXfYvTY
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Напомним, ранее Венгрия потребовала от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и внести в него изменения. Если Украина отвергнет замечания, Будапешт грозит блокировать важные для Киева встречи на уровне ЕС и НАТО.