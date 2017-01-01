Киев отреагировал на новый ультиматум Будапешта

Правительство Украины уже утвердило законопроект о продлении переходного периода до 2023 года, а Венецианская комиссия дала свои рекомендации по усовершенствованию закона, заявил заместитель министра иностранных дел.

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Венгрия манипулирует в своих заявлениях с требованием отложить закон Украины Об образовании до 2023 года. Об этом во вторник, 20 марта, на своей странице в соцсети Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

По его словам, правительство Украины уже утвердило законопроект о продлении переходного периода до 2023 года. Кроме этого, Венецианская комиссия дала свои рекомендации по усовершенствованию закона.

“Жаль, что желание заработать голоса на выборах побеждает здоровую логику двусторонних отношений“, - добавил он.

Угорщина маніпулює, оскільки:

1) Уряд України вже затвердив законопроект про продовження перехідн.періоду до 2023 року;

2) Венец.комісія вказала, що і як вдосконалити.

Шкода, що бажання заробити голоси на виборах перемагає здорову логіку двосторонніх двосторонніх відносин https://t.co/egSmXfYvTY — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) 20 марта 2018 г.

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Напомним, ранее Венгрия потребовала от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и внести в него изменения. Если Украина отвергнет замечания, Будапешт грозит блокировать важные для Киева встречи на уровне ЕС и НАТО.

28 сентября 2017 года вступил в силу закон Об образовании, который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является только государственный язык.

Языки нацменьшинств, включая русский, будут изучаться только до пятого класса, а уже с 2020 года образование в Украине станет целиком украиноязычным. Документ вызвал резкую критику ряда стран, в частности, Венгрии.