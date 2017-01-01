Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Киев отреагировал на новый ультиматум Будапешта

Комментариев: 0
Правительство Украины уже утвердило законопроект о продлении переходного периода до 2023 года, а Венецианская комиссия дала свои рекомендации по усовершенствованию закона, заявил заместитель министра иностранных дел.
В МИД Украины назвали требование Венгрии манипуляционным
В МИД Украины назвали требование Венгрии манипуляционным
Корреспондент.net

Читай также: Венгрия призвала своих граждан не ездить в Хуст и Ужгород

Венгрия манипулирует в своих заявлениях с требованием отложить закон Украины Об образовании до 2023 года. Об этом во вторник, 20 марта, на своей странице в соцсети Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

По его словам, правительство Украины уже утвердило законопроект о продлении переходного периода до 2023 года. Кроме этого, Венецианская комиссия дала свои рекомендации по усовершенствованию закона.

“Жаль, что желание заработать голоса на выборах побеждает здоровую логику двусторонних отношений“, - добавил он.

Читай также: Венгры Закарпатья автономию не получат - Гопко

Напомним, ранее Венгрия потребовала от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и внести в него изменения. Если Украина отвергнет замечания, Будапешт грозит блокировать важные для Киева встречи на уровне ЕС и НАТО.

 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Об образовании, который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является только государственный язык.
 
Языки нацменьшинств, включая русский, будут изучаться только до пятого класса, а уже с 2020 года образование в Украине станет целиком украиноязычным. Документ вызвал резкую критику ряда стран, в частности, Венгрии. 

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, образование, Венгрия, МИД Украины, закон, Будапешт, ультиматум
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь