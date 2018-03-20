У Савченко объяснили видео с "Ба-бах! Усра *ись?"

В Сети появилось странное видео с Надеждой Савченко, которая "пугает" взрывом в Верховной Раде.

Нардеп Надежда Савченко записала странное видео. На фоне Верховной Рады она несколько секунд смотрит на зрителя, а потом говорит “Ба-бах! Что страшно? А они нас боятся“.

Это видео разместила на своей странице в Facebook соратник нардепа по партии и пресс-секратаря Татьяна Проторченко. На Youtube есть другой вариант, где Савченко говорит: “Ба-бах! Усра*ись?“ В конце появляется надпись: “Надежда Савченко. Кандидат в президенты Украины“ (во втором ролике - “Надежда Савченко. Депутат от народа“).

Ба-бах Савченко 0:00 / 00:17

Читай также: Властям выгодна “истерия“ вокруг Савченко - Тимошенко

Проторченко пояснила в комментарии Украинской правде, что основной посыл видео в том, что народные депутаты “боятся собственных выдумок“.

“Им раньше никогда не было страшно, а теперь они чего-то не понимают, потому что есть люди не такие как они. Есть честные, порядочные, преданные этой стране, которые делают свое дело и которые давали присягу украинскому народу. Они сами себе что-то придумали и сами себе теперь ходят и создают дополнительные проблемы “, - сказала она.

Читай также: Депутатов могут обязать сдавать оружие на входе в Раду

Советник Савченко отметила, что даже те, которые пришли к власти на волне Майдана, уже вросли в эти кресла, “вот и весь посыл“.

Напомним, 15 марта Савченко призналась, что пришла в Верховную Раду с оружием. Ранее представитель президента в Парламенте Ирина Луценко сказала, что Савченко вывели из Рады из-за пистолета и гранат в сумке.

Ранее глава ГПУ Юрий Луценко публично обвинил Савченко в подготовке теракта в парламенте. Представление на арест Савченко уже направили в ВР.