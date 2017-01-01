На фирмах Фирташа прошли обыски - Сарган

Подконтрольные олигарху компании подозревают в неуплате 500 млн гривен налогов.

Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, при оперативном сопровождении департамента защиты экономики Нацполиции, расследуется уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов рядом предприятий, подконтрольных бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Указано, что уклонение от уплаты налогов совершалось, путем использования страхового рынка Украины.

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“В течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Д. Фирташу предприятий, а именно: ЧАО Северодонецкое объединение Азот, ПАО Азот, ПАО Ривнеазот, ГП Химик, ПАО Азот и другими, которые входят в бизнес-группу Group DF, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний“, - пишет Сарган.

По ее словам, с целью выведения средств в теневой сектор экономики в 2015-2017 годах между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями ЧАО СК Саламандра-Украина, ЧАО “СК Дом страхования и др., которые входят в бизнес-группу Group DF, были заключены договора страхования, на основании которых страховым компаниям перечислено фиктивные страховые взносы.

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“То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки“, - отметила пресс-секретарь генпрокурора.

Напомним, 17 марта сообщалось об обысках на Новой Почте, которые проводила ГПУ и об их результатах. Было заявлено, что в кассах Новой Почты были обнаружены неучтенные наличные деньги. Также Новую Почту заподозрили в неуплате налогов.