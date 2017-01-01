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Украина и Катар подписали безвиз и договорились о военном сотрудничестве

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Граждане Украины и Катара смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой договаривающейся стороны до 90 дней.
Украинцы смогут ездить без виз в Катар
Украинцы смогут ездить без виз в Катар
president.gov.ua

Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

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“Подписал несколько соглашений, среди них - безвиз с Катаром“, - написал он.

Как отмечается, положения указанного соглашения предусматривают, что граждане Украины и граждане Катара, которые пользуются действительными проездными документами, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой договаривающейся стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.

Также Украина и Катар договорились о военно-техническом сотрудничестве с использованием новейших научных и технических достижений в оборонной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

“Было подписано соглашение между Кабинетом министров и правительством государства Катар о военно-техническом сотрудничестве“, - отмечается в сообщении.

Напомним, накануне Украина договорилась об упрощении визового режима с Кувейтом.

 

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Теги: Визы, безвизовый режим, Катар, Климкин, сотрудничество, Порошенко
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