Разговор с боевиками будет на языке силы - командующий ОС

Наев заявил, что не имеет полномочий и желания устанавливать контакты с главарями ЛДНР.

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что не имеет ни полномочий, ни желания устанавливать контакт с главарями боевиков на Донбассе и намерен с ними контактировать лишь на “языке военной силы“.

Об этом он заявил в интервью изданию Укринформ.

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“Они являются террористами, а с террористами я, как военный руководитель, могу разговаривать лишь на хорошо известной мне языке. На языке военной силы. Из этого и будут исходить любые отношения с ними“, - сказал Наев, отвечая на вопрос, будет ли он участвовать в процессах политического урегулирования ситуации на востоке Украины.

Генерал-лейтенант отметил, что для данных процессов, таких как минский, есть определенные политические фигуры Украины.

“Что касается других вопросов, в частности, минского процесса - там есть определенные политические фигуры Украины, они этим занимаются, и дай Бог им успеха в том направлении“, - добавил он.

Напомним, 16 марта президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Луганскую область представил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенных сил.