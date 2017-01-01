Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Разговор с боевиками будет на языке силы - командующий ОС

Комментариев: 0
Наев заявил, что не имеет полномочий и желания устанавливать контакты с главарями ЛДНР.
Наев не намерен участвовать в политических процессах
Наев не намерен участвовать в политических процессах
fakty.ictv.ua

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что не имеет ни полномочий, ни желания устанавливать контакт с главарями боевиков на Донбассе и намерен с ними контактировать лишь на “языке военной силы“. 

Об этом он заявил в интервью изданию Укринформ.

Читай также: В ДНР “паспортизировали“ только 10% населения

“Они являются террористами, а с террористами я, как военный руководитель, могу разговаривать лишь на хорошо известной мне языке. На языке военной силы. Из этого и будут исходить любые отношения с ними“, - сказал Наев, отвечая на вопрос, будет ли он участвовать в процессах политического урегулирования ситуации на востоке Украины.

Генерал-лейтенант отметил, что для данных процессов, таких как минский, есть определенные политические фигуры Украины.

“Что касается других вопросов, в частности, минского процесса - там есть определенные политические фигуры Украины, они этим занимаются, и дай Бог им успеха в том направлении“, - добавил он.

Напомним, 16 марта президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Луганскую область представил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенных сил.

Поделись:
Теги: Донбасс, война, боевики, ОС, Сергей Наев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь