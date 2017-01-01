Командующий Объединенных сил рассказал, как получал деньги из Крыма

Командир ОС откровенно рассказал о средствах, которые ему перевели и о своей семье в оккупированном Крыму.

Сергей Наев объяснил откуда у него деньги из Крыма censor.net.ua

Командующий Объединенных Сил генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о своих отношениях с семьей, проживающей в оккупированном Крыму, а также поделился, при каких обстоятельствах получал деньги из Крыма. Интервью с командиром ОС опубликовал Укринформ.

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“Еще до войны, в 2012 году, во времена мирной Украины, родители Наева предложили сыновьям завещать квартиру. В октября 2013 года отец семейства умер.

“Мы с братом приняли совместное решение о завещании, согласно которому со временем он мне выплатить половину стоимости квартиры . Никаких соглашений я с ним не заключал, ведь это - семейные дела “, - рассказывает генарал.

“Впоследствии, в 2016 и в 2017 годах он передал мне две суммы, в эквиваленте - по пять тысяч американских долларов. То есть, эти средства, де-факто, не являются подарком, - добавил Наев.

Он отметил, что внес эти деньги в электронную декларацию.

Также Наев рассказал, что поддерживает отношения с родственниками в Крыму. Он звонит в Крым на праздники, чтобы поздравить свою семью, и не собирается этого скрывать. Кроме того, Наев сказал, что не может отвечать за действия своего брата на оккупированной территории – мол, тот взрослый человек, и сам принимает решения.

Сергей Наев подчеркнул, что считает своего брата гражданином Украины. Генерал-лейтенант уверен, что благодаря общим усилием украинского народа, удастся вернуть Крым, и полуостров станет по-настоящему украинским.

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Журналисты издания спросили Наева, допускает ли он, что его и его семью может шантажировать российская власть. На что руководитель ОС ответил следующее:

“Я принял присягу на верность украинскому народу, и у меня нет никаких оговорок. Я выполню те задачи, которые поставлены передо мной народом Украины, верховным главнокомандующим. Проживание членов моей семьи в Крыму меня не тяготит и не связывает никоим образом“.

Напомним, 16 марта Президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Наева командиром ОС. Юридически АТО завершается, подчеркнул Порошенко. Теперь на Донбассе вместо АТО будет Операция объединенных сил.