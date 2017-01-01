Женщина из Мариуполя оформляла имущество на членов ДНР

Злоумышленники использовали украденную печать одного из райсудов Донецка для изготовления фиктивных решений о смене собственника. Так захваченные квартиры меняли хозяев.

Силовики задержали в Мариуполе участницу организованной группировки, которая помогала боевикам юридически оформлять захваченное имущество граждан Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ во вторник, 20 марта.

Правоохранители установили, что жительница временно оккупированной территории Донецкой области входила в группировку, участники которой переоформляли права собственности на недвижимость в Донецке на членов самопровозглашенной ДНР.

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Злоумышленники использовали украденную печать одного из райсудов Донецка для изготовления фиктивных решений о смене собственника. Затем жилье переоформлялось государственными регистраторами на подконтрольной украинской власти территории. Сделки осуществлялись без ведома и физического присутствия реальных владельцев недвижимости.

Задержанной сообщено о подозрении в создании террористической группы или террористической организации. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Напомним, осенью 2017 года главарь ЛНР Игорь Плотницкий приказал забирать “пустые“ квартиры. Аналогично, в ДНР решили отбирать жилье у тех, кто не проживал в нем в течение полугода без уважительных причин.