В Раде хотят признать Путина нелегитимным, Луценко отговаривает

Представитель президента в Раде Ирина Луценко утверждает, что с "нелегитимным" Путиным будет сложней договариваться об освобождении заложников.

В украинском парламенте зарегистрировали проект постановления № 8153, который предусматривает объявление выборов в России незаконными, а Владимира Путина нелегитимным президентом РФ.

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В качестве аргумента в проекте постановления указывается, что выборы президента РФ из-за голосование в аннексированном Крыму не могут иметь правовых последствий, поэтому Путин - нелегитимный. Соответственно, по общему принципу права - Jus ex injuria non oritur (право не может возникнуть из правонарушения), выборы президента РФ, их результаты, правовые последствия являются нелегитимными, а последующие акты нелегитимно избранного на эту должность лица являются ничтожными“.

Авторы документы предлагают обратиться к Совбезу и Генассамблее ООН, парламентам иностранных государств с призывом не признавать законность выборов в РФ, их результаты, правовые последствие и акты нелегитимно избранного на пост президента РФ лица. Также предлагается “ограничить политическое и экономическое сотрудничество с данным лицом“, а также принять санкции в отношении каждого человека, причастного к организации выборов президента РФ в аннексированном Крыму.

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Однако не все поддерживают столь радикальные меры. Представитель президента Петра Порошенко в Раде Ирина Луценко призывает не признавать только результаты выборов на территории оккупированного Крыма, а не в целом. Она аргументирует это тем, что в России находятся политзаключенные украинцы, которых нужно освобождать, а если признать Путина нелегитимным, то будет трудней договариваться.

“Если президент России будет признан нами нелегитимным, то мы не сможем с ним разговаривать и договариваться по таким весомым и чувствительным позициям для нас. Поэтому в зал будут поданы две позиции. Я думаю, что разумная государственная позиция в пользу Украины будет поддержана залом, но определяться будет зал“, - сказала Луценко в кулуарах ВР, передает телеканал 112 Украина.

По словам главы БПП Артура Герасимова, готовится заседание профильного комитета по международным делам, где рассмотрят постановления по этому поводу. Когда комитет примет решение, вопрос будет вынесен на голосование.

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Напомним, что Путин победил на выборах президента РФ 18 марта 2018 года с рекордным результатом. В ОБСЕ заявили, что накануне выборов в РФ ограничивалась свобода слова и выражения воли.