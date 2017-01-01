Антон! Давай, Антон: нардепа Яценко поймали на кнопкодавстве

Депутат партии Видродження Антон Яценко голосовал сразу вместо шестерых коллег за законопроект относительно среднесрочного бюджетного планирования.

Во время голосования у Яценко появилась "группа поддержки" УНИАН

На голосовании в Верховной Раде за законопроект №8099, народный депутат от партии Видродження Антон Яценко был пойман на кнопкодавстве.

Видео нарушения опубликовало в Twitter движение Честно.

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Яценко проголосовал на шести пустых креслах подряд на глазах у коллег из фракции Народный Фронт, ни один из которых не сделал Яценко даже замечания. Все просто наблюдали и смеялись.

При этом во время “коллективного голосования“ кнопкодава подбадривали: “Антон! Давай, Антон!“.

У кнопкодава-рецидивіста з @Vidrodzhennia Яценка з'явились “вболівальники“ у @verkhovna_rada



Сьогодні під час кнопкодавства за шістьох - йому в залі кричали “Антон! Давай, Антон!“ Інші депутати, зокрема з @NarodnyiFront, бачили порушення, але просто сиділи і сміялись. pic.twitter.com/sJErxPsRgf — ЧЕСНО (@chesno_movement) 20 марта 2018 г.

По итогам голосования проект закона №8099 о внесении изменения в раздел VI Заключительные и переходные положения Бюджетного кодекса Украины (относительно среднесрочного бюджетного планирования) не приняли.

За закон проголосовали лишь 215 депутатов.

Ранее Яценко уже называли кнопкодавом-рекордсменом.

Напомним, в ноябре 2017 года на кнопкодавстве был пойман главный “радикал“ Олег Ляшко. До этого, 5 октября, депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой также отличился масштабным кнопкодавством.