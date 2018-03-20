Геращенко назвала Россию "психически больной страной"

Первый вице-спикер Верховной Рады считает Россию психически больной страной и сожалеет о соседстве с РФ.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сказала, что сожалеет о соседстве с Россией. Об этом политик заявила 19 марта на канале ICTV.

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Ирина Геращенко привела цитату писательницы Лины Костенко из романа Записки украинского сумасшедшего. “Россия – это диагноз“.

“Мне кажется, что более точно определить, что происходит с Россией, невозможно. Это правда диагноз, и так произошло, что мы, Украина и украинцы, первыми поняли этот диагноз — что это просто психически больная сегодня страна, которая, к сожалению, является нашим соседом,“ — заявила Геращенко.

Кроме того, Геращенко высказала свое мнение о победе Путина на президентских выборах РФ 18 марта 2018. Россия проголосовала за светлое советское прошлое, - считает заместитель главы парламента.



“Путин правит уже 18 лет. Там уже выросло поколение, не представляющее, что власть может меняться“ – подчеркнула Геращенко.

Напомним Путин победил на выборах в России 18 марта - за “вечного“ президента проголосовали более 76% россиян.