Савченко: Есть приказ с Банковой на мою физическую ликвидацию

Народный депутат Надежда Савченко утверждает, что трижды получала информацию о возможной своей ликвидации.

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что Администрация президента трижды “заказывала“ ее физическую ликвидацию. Об этом она сказала на брифинге во вторник, 20 марта, передает Gazeta.ua.

“Первый раз я получила предупреждение, что есть приказ с Банковой на мою физическую ликвидацию от Таранова. Вскоре после этого он погиб. Второго раза я получила предупреждение от внешней разведки, что есть приказ на мою ликвидацию. Опять-таки с Банковой“, - сказа Савченко.

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Депутат утверждает, что ее сестра Вера лично общалась с Валерием Кондратюком, который на то время возглавлял Главное управление разведки, чтобы воспрепятствовать убийству.

“Третий раз меня предупредили, что стою под ликвидацией с Банковой, и назвали подразделение специальных сил, который будет выполнять эту работу. Я поняла, что в четвертый раз меня могут не предупредить. Моей задачей было как можно ближе приблизиться к тем, кому была поставлена задача меня ликвидировать“, - добавила нардеп.

Савченко рассказал, что позволила киллерам “максимально близко“ приблизиться к себе, после чего наладила контакт с этими людьми. Она якобы использовала киллеров для упрощения своих поездок на оккупированные территории для освобождения пленных, а те, в свою очередь, фиксировали все, что делает Савченко.

“Когда я поняла, что объект“ А “(киллеры - ред.) вошел со мной в контакт, я попыталась закрутить ситуацию так, чтобы можно было создать в будущем политическую провокацию“, - цитирует Савченко Украинская правда.

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Напомним, 19 марта представитель президента в Верховной Раде нардеп Ирина Луценко заявила, что в четверг ГПУ представит в парламенте видео по делу народного депутата Надежды Савченко.

Ранее, глава партии Батькивщина Юлия Тимошенко заявила, что “истерия“ вокруг Савченко выгодна властям, поскольку ею прикрываются антиукраинские действия.