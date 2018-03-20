Савченко: Есть приказ с Банковой на мою физическую ликвидацию
Народный депутат Надежда Савченко заявила, что Администрация президента трижды “заказывала“ ее физическую ликвидацию. Об этом она сказала на брифинге во вторник, 20 марта, передает Gazeta.ua.
“Первый раз я получила предупреждение, что есть приказ с Банковой на мою физическую ликвидацию от Таранова. Вскоре после этого он погиб. Второго раза я получила предупреждение от внешней разведки, что есть приказ на мою ликвидацию. Опять-таки с Банковой“, - сказа Савченко.
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Депутат утверждает, что ее сестра Вера лично общалась с Валерием Кондратюком, который на то время возглавлял Главное управление разведки, чтобы воспрепятствовать убийству.
“Третий раз меня предупредили, что стою под ликвидацией с Банковой, и назвали подразделение специальных сил, который будет выполнять эту работу. Я поняла, что в четвертый раз меня могут не предупредить. Моей задачей было как можно ближе приблизиться к тем, кому была поставлена задача меня ликвидировать“, - добавила нардеп.
Савченко рассказал, что позволила киллерам “максимально близко“ приблизиться к себе, после чего наладила контакт с этими людьми. Она якобы использовала киллеров для упрощения своих поездок на оккупированные территории для освобождения пленных, а те, в свою очередь, фиксировали все, что делает Савченко.
“Когда я поняла, что объект“ А “(киллеры - ред.) вошел со мной в контакт, я попыталась закрутить ситуацию так, чтобы можно было создать в будущем политическую провокацию“, - цитирует Савченко Украинская правда.
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Напомним, 19 марта представитель президента в Верховной Раде нардеп Ирина Луценко заявила, что в четверг ГПУ представит в парламенте видео по делу народного депутата Надежды Савченко.
Ранее, глава партии Батькивщина Юлия Тимошенко заявила, что “истерия“ вокруг Савченко выгодна властям, поскольку ею прикрываются антиукраинские действия.
Это к психиатру. Хотя россиянам это нравится.