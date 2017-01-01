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Под Киевом вооруженные ножом пассажиры ограбили таксиста

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Грабителями оказались местные жители 22 и 24 лет.
Преступников задержали "по горячим следам"
Преступников задержали "по горячим следам"
facebook/полиция

В пгт Великая Дымерка Броварского района Киевской области  19 марта, когда водитель такси отвез двух пассажиров по указанному адресу, мужчины, угрожая ему ножом, отобрали у него деньги и скрылись.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Пострадавший сразу же приехал в полицию и сообщил о разбое. Сотрудники Броварского отдела полиции “по горячим следам“ установили и задержали двух нападающих. Ими оказались местные жители 22 и 24 лет.

Сейчас преступники находятся в изоляторе временного содержания. Продолжается комплекс следственных действий. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения задержанным.

Напомним, 7 марта в Киеве пассажиры ударили таксиста ножом и угнали авто.

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Теги: Киевская область, таксист, нож, ограбление
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