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Катар готов поставлять Украине сжиженный газ - Порошенко

Комментариев: 15
Поставки сжиженного газа из Катара создадут для Украины уникальные возможности, чтобы улучшить энергетическую безопасность, считает президент.
Порошенко в Катаре договорился о поставках газа в Украину
Порошенко в Катаре договорился о поставках газа в Украину
president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 20 марта, договорился о поставках в Украину сжиженного газа из Катара, сообщает пресс-служба президента.

“Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ“, - сказал президент Украины.

По словам Порошенко, поставки катарского сжиженного природного газа возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор.

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Отмечается, что переговоры по этому вопросу состоятся уже в ближайшее время.

Президент также подчеркнул, что “эти источники поставки сжиженного газа от надежного партнера Украины - Катара создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности“.

Президент выразил уверенность в том, что визит в Катар создаст “мощный толчок, который значительно активизирует сотрудничество Украины со странами Залива и в частности с Катаром и Кувейтом“.

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Напомним, 20 марта Украина и Катар подписали соглашения о взаимной отмене визовых требований и военно-техническом сотрудничестве.

 

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Теги: газ, Порошенко, поставка, Катар, сжиженный газ
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Комментариев (4)
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Gidnyk    20.03.2018, 16:57
Оценка:  0
Gidnyk
Сжижение- разжижение 1000 кубов газа это +60 долларов к цене. Транспортировка танкерами еще + какие то деньги. Что, газовые месторождения в Словакии и Польше уже иссякли? И что будет с ГТС? Таки порежут на металл?
transf0rm    20.03.2018, 16:46
Оценка:  +3
transf0rm
Ох и не дешево это будет. Хотя Пороху насрать. О людях он не думает.
PereZX    20.03.2018, 16:43
Оценка:  +9
PereZX
Только терминала у нас нет.
Проектировали еще при Юще, а в итоге его так и нет.
Через Балканы будут поставлять, с их терминалов? Или через Прибалтику?
adios    20.03.2018, 16:38
Оценка:  +4
adios
по новой формуле КАТАР + )))
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