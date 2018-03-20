Катар готов поставлять Украине сжиженный газ - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 20 марта, договорился о поставках в Украину сжиженного газа из Катара, сообщает пресс-служба президента.
“Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ“, - сказал президент Украины.
По словам Порошенко, поставки катарского сжиженного природного газа возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор.
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Отмечается, что переговоры по этому вопросу состоятся уже в ближайшее время.
Президент также подчеркнул, что “эти источники поставки сжиженного газа от надежного партнера Украины - Катара создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности“.
Президент выразил уверенность в том, что визит в Катар создаст “мощный толчок, который значительно активизирует сотрудничество Украины со странами Залива и в частности с Катаром и Кувейтом“.
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Напомним, 20 марта Украина и Катар подписали соглашения о взаимной отмене визовых требований и военно-техническом сотрудничестве.
Проектировали еще при Юще, а в итоге его так и нет.
Через Балканы будут поставлять, с их терминалов? Или через Прибалтику?