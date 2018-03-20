Центр Харькова перекрыли на два дня из-за киносъемок

На этот период движение транспорта будет осуществляться в объезд по прилегающим улицам.

В центре Харькова во вторник, 20 марта, из-за съемок кинофильма заблокирован проезд транспорта по нескольким улицам. Так, в частности, заблокировали улицу Короленко, участок от Харьковской набережной до переулка Слесарного, а также Харьковскую набережную, на участке от проспекта Московского до улицы Гражданской.

Об этом сообщила пресс-служба департамента инфраструктуры Харьковского городского совета.

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Также с 5.00 20 марта до 18:00 21 марта будет запрещено движение транспорта, кроме общественного, по площади Свободы, на участке от улицы Тринклера до проспекта Независимости. С 5.00 20 марта до 1.00 22 марта запрещено движение транспорта по улице Зойфера.

Вероятно, речь идет о съемках кино о репортере Гаррете Джонсе, писавшем о голодоморе 2day.kh.ua

По информации Харьковской городской диспетчерской службы, съемки проводит ООО Студия Кинороб, уточняют РИА Новости Украина.

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На официальной странице компании сообщается, что студия работает над фильмом Гаррет Джонс. Это политический триллер, основанный на реальных событиях. Главный герой репортер Гаррет Джонс родился в Уэльсе. В 1932-1933 годах он побывал в Советском Союзе, в том числе в Украине. После этого опубликовал ряд статей о Голодоморе в Украине.

Отмечается, что после работы в Украине съемки продолжатся в Польше и Шотландии.

Напомним, в начале февраля в городе Кривой Рог в Днепропетровской области горожан просили не паниковать - в нескольких районах временно развесили флаги так называемой “Новороссии“ для съемок фильма Донбасс украинского режиссера Сергея Лозницы.