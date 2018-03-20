Савченко рассказала, как вместе с киллерами "готовила" теракты

По словам Савченко, вся история с подготовкой терактов была изначально придумана и готовилась как политическая провокация.

Народный депутат Надежда Савченко на брифинге 20 марта рассказала, что вся история с подготовкой терактов против Порошенко, Турчинова и Ко была изначально придумана и готовилась как политическая провокация.

Она не называла никаких фамилий, и всех условно называла по буквам. В частности, был некий “объект А“ - это несколько человек, которых Банковая послала с целью ликвидировать Савченко (по словам самой Савченко).

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“Когда я поняла, что объект А пошел со мной на контакт, я попробовала закрутить ситуацию так, чтобы в будущем можно было совершить политическую провокацию“, - сказала депутат.

“Объектом А выполнялась работа, чтобы вывести меня на высокий уровень организации так называемого переворота“, - уточнила она.

Она рассказала о видеозаписях, на которых засняты офис, конспиративный отель, военные части и полигоны. На видеозаписях представлены якобы доказательства организации депутатом подрывной деятельности.

“Объекту А было интересно фиксировать все, что я делаю. Поэтому я начала создавать сюрреализм, который заключался в том, что - не только, как рассказывал Луценко, гранатами в разные стороны, минометом по куполу - я рассказывала все самые возможные и невозможные операции, при этом постоянно советуясь с объектом А. Объект А давал свои предложения“, - сказала депутат.

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Одним из предложений “объекта А“ якобы была поездка на день рождение к Александру Турчинову и возможная ликвидация всей верхушки власти, которая присутствовала на празднике.

“Мы разрабатывали схемы, как, где, какими методами можно ликвидировать верхушку власти. Все это объект А постоянно записывал на аппаратуру - так называемый глухой телефон“, - рассказала она.

Депутат заявила, что не раз шутила на тему взрывов в Раде, однако “коллеги“ посоветовали, что лучше в фильтровую систему “запустить газа“ и сделать газовую камеру.

“Такие моменты тоже разрабатывались, такие сюрреалистические события тоже доносились, - сказала она.

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Также по словам народного депутата, после взрывов на складах украинского оружия, волонтеры помогли силовикам достать оружие противника.

“Каждая вывезенная единица оружие... не прилетит и не разорвется по наших солдатах. Так и спецоперации очень полезны. Вывоз оружия дает возможность увидеть маркировка, завод-изготовитель, дату выпуска снарядов и оружия, кто паковал и где...“, - заявила Савченко, отметив, что не вникала в подробности спецоперации, а просто предоставляла доступ одних людей к другим.

Так по ее словам, от “объекта А“, который писал почти все перемещения, она узнавала “все козьи тропы, все схемы, которые крышуются СБУ, в частности, о стоимости контрабанды и перевозки гуманитарки и про откаты“.

Нардеп отметила, что генеральный прокурор Луценко, аргументируя необходимость снятия депутатской неприкосновенности, будет апеллировать к разного рода якобы доказательствам. Но, как утверждает нардеп, все эти доказательства придуманы. “Весь этот абсурд они написали сами“, - сказала Савченко.

“Я рассказывала все возможные и невозможные операции уничтожения власти. Моей задачей было создавать эту абсурдную ситуацию, чтобы ВСУ об этом слышали, чтобы они гудели, чтобы объекты В, Ж, С, Е начинали понимать, как они могут сделать это без меня. Эти идеи должен был фиксировать объект А. Фиксировать и передавать, чтобы можно было составить эту политическую провокацию, которая случилась“, - рассказала Савченко.

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Напомним, 20 марта на брифинге Савченко заявила, что Администрация президента трижды “заказывала“ ее физическую ликвидацию.