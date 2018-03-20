Савченко заявила, что нельзя взрывать Раду с невинными людьми

Савченко подчеркнула, что не взорвет Верховную Раду пока там есть хоть одна невинная душа.

Во вторник, 20 марта, нардеп Надежда Савченко, которую подозревают в подготовке терактов в Верховной Раде, даже в мыслях не допускает взрывов в здании парламента, если там будут находиться невинные люди. Заявление прозвучало на брифинге, передает УНИАН.

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“Никогда в жизни не допускала даже в мыслях и не допущу, чтобы такие мысли возникли у любого, что ВР можно взорвать так, чтобы погибли невинные вместе с виновными. Так может действовать только власть, которая пришла на крови Майдана - им было все равно умирают виновные или невинные люди. Им нужна была кровь, чтобы прийти “, - заявила Савченко.

“Я не они. Никогда в жизни не взорвалась бы в ВР ни одна граната, если бы там была хоть одна невинная душа“, – добавила депутат.

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При этом Савченко не уточнила, кто и как будет определять, кто из находящихся в парламенте “виновный“, а кто - “невинный“.

В этот же день, 20 марта, Надежда Савченко заявляла, что есть приказ с Банковой на ее физическую ликвидацию. Депутат заявила, что ее трижды “заказывали“ в администрации Президента.

Напомним также, что 15 марта Савченко заявила, что украинцы мечтают взорвать Банковую и Верховную Раду.