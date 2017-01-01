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В Одессе "минировали" аэропорт, рейсы задерживаются

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Посетители и работники аэропорта эвакуированы.
Задерживается отправка четырех рейсов
Задерживается отправка четырех рейсов
dumskaya.net

Полиция Одессы проверяет сообщение о заминировании одесского аэропорта. 

Об этом сообщает местное издание Думская, со ссылкой на полицию области.

“Сегодня, в 14:06 часов по спецлинии 102 поступило анонимное сообщение о том, что аэропорт заминирован“, - говорится в сообщении.

Посетители и работники аэропорта эвакуированы. Задерживается отправка четырех рейсов — в Минск (Белавиа), Варшаву (LOT), Анкару (Pegasus) и Дубай (flidubai).

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На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР. 

Как сообщалось в конце февраля, в Черновцах за “шутки“ о минировании мужчина сядет в тюрьму на 4 года.

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Теги: аэропорт, минирование. взрывчатка, Одесса, самолет
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