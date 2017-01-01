Депутатам запретили носить оружие на работу

Согласно новому закону сотрудники Госохраны имеют право не допускать вооруженных лиц в административные здания, даже если они имеют депутатский статус.

За изменения в закон о государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц №8155 проголосовали 263 депутата, сообщает LIGA.net.

Запрещается заходить в Верховную Раду, Кабмин, Администрацию президента, другие здания, которые находятся под госохраной, с холодным или огнестрельным оружием, взрывчаткой, боеприпасами всех видов, в том числе учебными и имитационными. Кроме того, нельзя будет проносить с собой легковоспламеняющиеся вещества и пиротехнику.

Сотрудники госохраны по понятным причинам могут оставаться при своем оружии. Депутаты больше не имеют права проносить в сумках что угодно.

Военнослужащие Управления госохраны получают право не допускать в охраняемые здания людей с запрещенными предметами, даже если эти люди в депутатском статусе.

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По словам спикера Верховной Рады Андрея Парубия, личное оружие депутатов будет храниться в отдельных специальных помещениях. Парубий подчеркнул, что уже завтра на нескольких входах будет установлено соответствующее оборудование.

Напомним, обсуждение данного закона началось еще 16 марта. Сообщалось, что депутатов могут обязать сдавать оружие на входе в здание ВР.

Стимулом для принятия такого закона стала история с нардепом Надеждой Савченко, которая не отрицала, что приходила в Верховную Раду с оружием и гранатами и заявляла, что украинцы мечтают взорвать Банковую и парламент.