Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине объявили штормовое предупреждение

Комментариев: 0
В Украине ожидается сильный снег, метели. В южных, центральных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, а на Приазовье местами до 25-28 м/с.
Украину снова засыпает снегом
Украину снова засыпает снегом

Из-за сложных погодных условий в Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укравтодор со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

“До конца суток 20 марта в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях сильный снег, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях гололед“, – говорится в сообщении.

Кроме того, в среду, 21 марта, ночью и утром в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях ожидается сильный снег, метели.

Читай также: Погода на неделю: ожидается снег и потепление

В южных, центральных и восточных областях прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с

Ранее сообщалось, что 20 марта в Украину придет новый циклон, который принесет сильный ветер и снегопады.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, погода, снегопады, снег, ветер, прогноз погоды, непогода, погода в Украине, погода Украина, штормовое предупреждение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь