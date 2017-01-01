В Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине ожидается сильный снег, метели. В южных, центральных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, а на Приазовье местами до 25-28 м/с.

Из-за сложных погодных условий в Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укравтодор со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

“До конца суток 20 марта в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях сильный снег, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях гололед“, – говорится в сообщении.

Кроме того, в среду, 21 марта, ночью и утром в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях ожидается сильный снег, метели.

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В южных, центральных и восточных областях прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с

Ранее сообщалось, что 20 марта в Украину придет новый циклон, который принесет сильный ветер и снегопады.