В Украине объявили штормовое предупреждение
В Украине ожидается сильный снег, метели. В южных, центральных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, а на Приазовье местами до 25-28 м/с.
Из-за сложных погодных условий в Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укравтодор со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
“До конца суток 20 марта в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях сильный снег, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях гололед“, – говорится в сообщении.
Кроме того, в среду, 21 марта, ночью и утром в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях ожидается сильный снег, метели.
Читай также: Погода на неделю: ожидается снег и потепление
В южных, центральных и восточных областях прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с
Ранее сообщалось, что 20 марта в Украину придет новый циклон, который принесет сильный ветер и снегопады.
Эта же новость на Корреспондент