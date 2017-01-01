Рада хочет подсчитать убытки от агрессии России

Парламент просит правительство разработать методику определения ущерба и объема убытков, которые нанесла Украине агрессия России в Крыму и Донбассе.

Верховная Рада попросила Кабинет министров создать межведомственный координационный центр, который будет заниматься правовыми вопросами, связанными с российской агрессией. За соответствующее постановление проголосовали 229 депутатов, передает LIGA.net.

Как отмечается, Рада просит Кабмин создать межведомственный координационный центр, который бы обобщил правовую позицию Украины в вопросах отражения и сдерживания вооруженной агрессии РФ, а также подготовил консолидированную претензию Украины к РФ в плане ответственности за вооруженную агрессию.

Помимо этого, парламент просит Кабмин разработать методику определения ущерба и объема убытков, которые нанесла Украине агрессия РФ.

Члены правительства, по мнению депутатов, должны внести в парламент проект закона о реестре физических и юридических лиц, которые пострадали от вооруженной агрессии РФ.

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Генпрокуратуру, СБУ и Минобороны депутаты просят создать единую базу данных доказательств агрессии РФ и военных преступлений.

Напомним, в МИД Украины считают, что после деоккупации Крыма и части Донбасса Россия должна будет возместить причиненный стране и людям ущерб. В частности, ущерб от строительства Россией Керченского моста оценили в 10 млрд гривен.