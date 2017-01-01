Укрзализныця пустит на Пасху четыре дополнительных поезда

Вскоре обещают назначить еще несколько дополнительных рейсов на праздники.

Во время пасхальных праздников спрос на пассажирские перевозки всегда повышен trassae95.com

Компания Укрзализныця, ожидая традиционное повышение спроса на пассажирские перевозки во время пасхальных праздников, начала работу по назначению дополнительных поездов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Читай также: Выходные на Пасху: когда и сколько отдыхаем

По состоянию на 20 марта уже назначены первые четыре поезда. Вскоре будут назначены следующие поезда.

Поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 6, 7 и 9 апреля отправлением из Киева в 08:03 и прибытием во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

Поезд № 243/244 Киев - Львов осуществит рейсы 7 и 10 апреля. Отправление из Киева в 5:27 и прибытие во Львов в 14:20. В обратном направлении отправление в 09:40 и прибытие в 19:05.

Поезд № 197/198 Киев - Ковель отправится в рейсы 7 и 9 апреля. Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд № 787/788 Харьков - Константиновка 9 апреля отправится из Харькова в 19:03 и прибудет в Константиновку в 23:30. В обратном направлении поезд отправится 10 апреля в 5:00 и прибудет в Харьков в 09:50.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.

Напомним, 12 марта стало известно, что часть поездов в Донецкую область временно отменят.