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Нардепа Бакулина вызвали в Генпрокуратуру

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Бакулина ждут в Генпрокуратуре 5 апреля в качестве подозреваемого для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном деле.
Бакулина ждут в ГПУ
Бакулина ждут в ГПУ
facebook.com/YevgeniyBakulin

Генеральная прокуратура вызывает 5 апреля народного депутата из фракции Оппозиционный блок Евгения Бакулина в качестве подозреваемого для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном деле. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры.

Как отмечается, его вызывают 5 апреля на 10.00 к следователю по особо важным делам следственного отдела управления особо важных дел департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры С.Лукащуку.

В повестке также указано, что 19 марта составлено письменное сообщение о подозрении Бакулина в совершении ряда преступлений.

Напомним, Верховная рада сняла неприкосновенность с народного депутат от Оппозиционного блока Евгения Бакулина. 

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Теги: Генпрокуратура, депутат, расследование, Евгений Бакулин
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Источник: korrespondent.net

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