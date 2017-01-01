В Украине за неделю заболел корью 701 человек

С середины февраля 2018 года наблюдается постепенное уменьшение количества новых случаев болезни, однако вспышка кори до сих пор продолжается, сообщили в Минздраве.

В течение прошлой недели корью в Украине заболел 701 человек (260 взрослых и 441 ребенок). Об этом во вторник, 20 марта, сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным ведомства, с середины февраля 2018 года наблюдалось постепенное уменьшение количества новых случаев болезни.

"Вместе с тем вспышка кори продолжается. По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 11-ю неделю 2018 года корью заболел 701 человек (260 взрослых и 441 ребенок)", - говорится в сообщении.

Всего с начала 2018 года, по данным Минздрава, корью заболели 7752 человека - 2687 взрослых и 5065 детей, госпитализированы 5352 человека. Также сообщается, что с начала года от осложнений кори умерли семь человек: пятеро детей и двое взрослых.

Как доложили в министерстве, больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (1662), Закарпатской (1396), Одесской (1110), Черновицкой (740) и Львовской (656) областях. Наименьшее число случаев заболевания наблюдается в Луганской (4), Сумской (5), Харьковской (9) и Херсонской (13) областях.

Ранее сообщалось, что с начала 2018 года корью в Украине заболели около 6,5 тысяч человек. Вскоре в Минздраве заявляли, что в Украине снизилось число больных корью.

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