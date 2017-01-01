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В Луганской области локомотив врезался в грузовик

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Водитель грузовика на железнодорожном переезде проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на пути, где в то время двигался локомотив.
Последствия ДТП на Луганщине
Последствия ДТП на Луганщине
Нацполиция Украины

На железнодорожном переезде в районе поселка Троицкое произошло столкновение автомобиля КамАЗ с прицепом с локомотивом пригородного сообщения Станица-Луганская – Лантратовка. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 20 марта.

В результате аварии погибших и пострадавших нет. Полицейские установили, что 38-летний водитель грузовика на железнодорожном переезде, который не оборудован шлагбаумом, но имеет световую и звуковую сигнализацию, проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на пути, где в то время двигался локомотив.

Полиция выясняет, почему водитель грузовика на железнодорожном переезде не остановился на запрещающий сигнал светофора.

Ранее в Германии столкнулись две городские электрички, пострадали 43 человека. Полиция сообщила, что авария могла произойти из-за того, что машинист одного из поездов был пьян.

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Теги: ДТП, Поезд, фото, авария, полиция, грузовик, Локомотив, Луганская область, Камаз
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Источник: korrespondent.net

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