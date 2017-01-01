Во Львове требуют запретить польскому депутату въезд в Украину
Львовский областной совет просит МИД и СБУ запретить въезд в Украину депутату польского Сейма Роберту Винницкому, который сжег портреты Романа Шухевича и Степана Бандеры. Об этом во вторник, 20 марта, сообщает Страна.
Депутаты требуют немедленно отреагировать на жест польского политика.
"Мы, депутаты Львовского облсовета, требуем от МИД Украины и СБУ немедленной и жесткой реакции. В частности, считаем необходимым объявить упомянутого депутата (Роберта Винницкого – ред.) персоной, пребывание которой в Украине нежелательно", - говорится в обращении.
Депутаты отмечают, что польский парламентарий "совершил надругательство над символом национально-освободительной борьбы Украины – красно-черным флагом и растоптал его перед камерами".
Кроме того, депутаты Львовского облсовета требуют от МИД и СБУ адекватно отреагировать на "ксенофобские заявления", озвученные 25 февраля возле памятника полякам, погибшим во время Второй мировой войны в селе Гута Пеняцкая.
Как сообщалось, в Польше вызвали полицию из-за "Слава Украине".
Напомним, 1 февраля Сенат Польши без поправок принял закон об Институте национальной памяти, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов" против поляков. Закон вступил в силу 1 марта.
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