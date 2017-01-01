Во Львове требуют запретить польскому депутату въезд в Украину

Польский политик Роберт Винницкий сжег портреты Бандеры и Шухевича и растоптал красно-черный флаг. Во Львове требуют немедленной реакции Украины.

Депутаты Львовской облрады обратились к СБУ и МИД oblrada.lviv.ua

Львовский областной совет просит МИД и СБУ запретить въезд в Украину депутату польского Сейма Роберту Винницкому, который сжег портреты Романа Шухевича и Степана Бандеры. Об этом во вторник, 20 марта, сообщает Страна.

Депутаты требуют немедленно отреагировать на жест польского политика.

"Мы, депутаты Львовского облсовета, требуем от МИД Украины и СБУ немедленной и жесткой реакции. В частности, считаем необходимым объявить упомянутого депутата (Роберта Винницкого – ред.) персоной, пребывание которой в Украине нежелательно", - говорится в обращении.

Депутаты отмечают, что польский парламентарий "совершил надругательство над символом национально-освободительной борьбы Украины – красно-черным флагом и растоптал его перед камерами".

Кроме того, депутаты Львовского облсовета требуют от МИД и СБУ адекватно отреагировать на "ксенофобские заявления", озвученные 25 февраля возле памятника полякам, погибшим во время Второй мировой войны в селе Гута Пеняцкая.

Как сообщалось, в Польше вызвали полицию из-за "Слава Украине".

Напомним, 1 февраля Сенат Польши без поправок принял закон об Институте национальной памяти, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов" против поляков. Закон вступил в силу 1 марта.

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