Укрзализныця назначила четыре дополнительных поезда на Пасху

Два поезда будут курсировать между Киевом и Львовом, один отправится из столицы в Ковель, еще один – соединит Харьков и Константиновку.

Билеты на дополнительные поезда уже в продаже Корреспондент.net

В связи с традиционным повышением спроса на пассажирские перевозки во время пасхальных праздников Укрзализныця начала назначать дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба компании во вторник, 20 марта.

"По состоянию на 20 марта уже назначены первые четыре поезда. Вскоре будут назначены следующие поезда", – говорится в сообщении.

Так, поезд № 191/192 Киев – Львов будет курсировать 6, 7 и 9 апреля с отправлением из Киева в 08:03 и прибытием во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

Поезд № 243/244 Киев – Львов осуществит рейсы 7 и 10 апреля. Отправление из Киева в 5:27 и прибытие во Львов в 14:20. В обратном направлении отправление в 09:40 и прибытие в 19:05.

Поезд № 197/198 Киев – Ковель отправится в рейсы 7 и 9 апреля. Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд № 787/788 Харьков – Константиновка 9 апреля отправится из Харькова в 19:03 и прибудет в Константиновку в 23:30. В обратном направлении поезд отправится 10 апреля в 5:00 и прибудет в Харьков в 09:50.

Ранее стало известно, за сколько Укрзализныця купила новые локомотивы американской General Electric. Всего их было закуплено 30 штук.

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